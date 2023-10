"Afera ołówkowa" w trakcie wyborów. "Zapaliła się czerwona lampka"

W lokalu wyborczym nr 25 w Sopocie doszło do incydentu. Jedna z wyborczyń odmówiła udziału w referendum, a przewodnicząca komisji odnotowała to ołówkiem. Członkowie PKW odnieśli się do tzw. afery ołówkowej na konferencji prasowej. - W wytycznych jest to napisane. Nie ma mowy o tym, że jest ołówek i potem cokolwiek ścieramy - powiedziała szefowa KBW Magdalena Pietrzak, cytowana przez Wirtualną Polskę.