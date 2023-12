Afera Pegasusa wkracza na nowy poziom. Zniszczono płytę z kluczowymi danymi

Jak wynika z ustaleń prokuratury, płyta DVD zawierająca dane z ataku Pegasusa na telefon posła KO Krzysztofa Brejzy została złamana, a jej odczyt był niemożliwy. Parlamentarzysta i jego żona zaznaczają, że do zniszczenia doszło tuż po tym, gdy wystąpili do śledczych o zabezpieczenie nośników.

Afera Pegasusa - nowe ustalenia

Dziennikarze "Superwizjera" TVN dotarli do nieznanej wcześniej analizy kanadyjskiego laboratorium Citizen Lab z badania smartfona Krzysztofa Brejzy, które zaprezentowali w reportażu "Operacja kryptonim Jaszczurka". Wynika z niej, że system Pegasus może być używany nie tylko do inwigilacji, ale także do wgrywania treści do urządzenia i manipulowania korespondencją. Jak potwierdzili specjaliści, do telefonu polityka KO wgrano ponad 800 MB danych.

Dowodem na taki proceder ma być płyta DVD z danymi z pierwszego ataku Pegasusa na telefon Brejzy. Kiedy polityk i jego żona wystąpili o zabezpieczenie wszystkich nośników z danymi, które z ich urządzeń pobrało oprogramowanie szpiegowskie, okazało się, że płyta została uszkodzona. W lutym 2022 roku delegatura CBA w Bydgoszczy zawiadomiła Prokuraturę Okręgową w Gdańsku, że "w toku porządkowania akt głównych śledztwa" stwierdzono uszkodzenie płyty i brak możliwości jej odtworzenia.

Kto i kiedy zniszczył płytę z danymi?

Według małżeństwa Brejzów inne dostępne w sprawie nośniki mogą zawierać już zmienione dane. Zniszczona płyta była o tyle ważna, że tylko na niej miały znajdować się oryginalne, niezmienione treści z telefonu polityka Koalicji Obywatelskiej.

- Postępowanie sprawdzające, przeprowadzone przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Śródmieście, wykluczyło umyślne zniszczenie płyty DVD znajdujące się w aktach sprawy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Wobec tego zakończyło się decyzją o odmowie wszczęcia postępowania. Materiał zgromadzony na płycie znajdował się też na innym nośniku, a zatem nie doszło do jego utraty - przekazała z kolei dziennikarzom "Superwizjera" rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk.

To, kiedy płyta została zniszczona, miało wyjaśnić wewnętrzne postępowanie, z którego wynika, że jeszcze 25 stycznia 2022 roku była ona nienaruszona. W trakcie narady z udziałem ówczesnego dyrektora bydgoskiej delegatury CBA Jarosława Sz. i agentów prowadzących operację "Jaszczurka" prokurator Kierski miał powiedzieć, że odtwarzał płytę w komputerze. Dowody zostały przewiezione do biura w Bydgoszczy dzień wcześniej, schowane w szafie i zamknięte na kłódkę.

Klucze posiadał dyrektor Sz., który później odszedł na emeryturę, a następnie podjął się pracy w Orlenie. 2 lutego 2022 roku komplet kluczy do szafki z dowodami został przekazany nowej agentce prowadzącej sprawę o kryptonimie "Jaszczurka". Tego też dnia miano odkryć, że płyta jest złamana.

Źródło: Radio ZET/TVN 24

