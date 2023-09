Specjalne orędzie marszałka Senatu. Emisja tuż po "Wiadomościach" TVP

Afera wizowa stała się głównym temat kampanii przed październikowymi wyborami parlamentarnymi. Jak podaje Wirtualna Polska, powołując się na otoczenie Tomasza Grodzkiego, orędzie marszałka Senatu to jedyna droga, aby temat afery dotarł do wszystkich Polaków.

"Politycy PO nieoficjalnie przyznają, że spodziewają się »serii propagandowych odpowiedzi« TVP w reakcji na orędzie. Ale dodają, że »już teraz są pod ciągłym ostrzałem«, więc »traktują siedzibę TVP jak część sztabu PiS«" – pisze WP.pl.

Afera wizowa. O co chodzi?

31 sierpnia premier Mateusz Morawiecki odwołał Piotra Wawrzyka z funkcji sekretarza stanu w MSZ;. Powodem tej decyzji – jak podał resort dyplomacji – był "brak satysfakcjonującej współpracy". "Gazeta Wyborcza" ujawniła, że Piotr Wawrzyk, odpowiedzialny w MSZ za sprawy konsularne i wizowe, okazał się autorem projektu rozporządzenia w sprawie ułatwień wizowych dla robotników tymczasowych z około 20 krajów, w tym krajów islamskich. Według gazety zakładało ono możliwość zatrudnienia w Polsce do 400 tys. pracowników.

W czwartek portal Onet podał, że "ściągani przez ekipę Wawrzyka Hindusi udawali ekipy filmowe z Bollywood". "Za przerzucenie do Ameryki każdy płacił 25-40 tys. dolarów" - czytamy. Według portalu jedna z grup przyjechała do Polski po naciskach wiceministra, a potem udała się do Meksyku, skąd próbowała się przedostać do USA, po czym amerykańskie służby ostrzegły polskie władze o stworzonym w ten sposób kanale przerzutowym nielegalnych imigrantów.

Jak z kolei ustalili dziennikarze śledczy Radia ZET i RadioZET.pl Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski, powołując się na informatora z MSZ, w jednym z afrykańskich krajów "przed naszą ambasadą stały stoiska, gdzie można było kupić już podstemplowane dokumenty". Sprowadzenia do Polski miliona cudzoziemców domagało się od MSZ ministerstwo rolnictwa. W tej sprawie w resorcie dyplomacji interweniował wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski.