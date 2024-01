Afera wizowa ma wiele wątków i nie można zakwalifikować jej jako zakończonej. Nowe fakty nadal wypływają na światło dzienne. Oto wszystko, co wiadomo na ten temat do tej pory.

Afera wizowa: o co chodzi? Czego dotyczy?

Afera wizowa polegała na domniemanej korupcji podczas przyznawania wiz do Polski przez pracowników służby konsularnej oraz urzędników zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wizy miały być wydawane imigrantom z Azji Południowo-Wschodniej oraz Afryki; według licznych doniesień medialnych za sterowanie przedsięwzięciem i wydawanie wiz oferowano łapówki.

Kontrole poselskie w tej sprawie przeprowadzali politycy Koalicji Obywatelskiej – Jan Grabiec, Marcin Kierwiński i Cezary Tomczyk. - Ten proceder nasilił się w ciągu ostatniego 2,5 roku. Przypominamy tę liczbę codziennie, ale ona powinna dotrzeć do świadomości wszystkich Polaków. Rząd PiS zaprosił do Polski 250 tysięcy imigrantów z państw Azji i Afryki w ciągu ostatniego 2,5 roku – twierdził cytowany przez TVN24 Grabiec na konferencji prasowej. Polityk dodał, że wydano „tyle wiz […] przy jednoczesnej zmasowanej kampanii ze strony rządzących, kampanii nienawiści wobec imigrantów […] polegającej na zapewnieniach, że ani jeden imigrant przez ten rząd nie zostanie wpuszczony do Polski”.

Afera wizowa: wizy sprzedawane na stoiskach przed ambasadą

Dziennikarze śledczy Radia ZET i RadioZET.pl – Mariusz Gierszewski i Radosław Gruca – dotarli do proszącego o zachowanie anonimowości urzędnika Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jego zdaniem do nieprawidłowości dochodziło już w konsulatach. Rozmówca opisał przypadek jednego z krajów afrykańskich, którego obywatele chcieli uzyskać wizy do Polski. - Przed naszą ambasadą stały stoiska, gdzie można było kupić już podstemplowane dokumenty, wystarczyło wpisać nazwisko. Wysłaliśmy tam kontrolę i zdecydowaliśmy o wstrzymaniu wydawania wiz – opisywał. Dodał też, że po pewnym czasie ministerstwo zmieniło decyzję, a wizy w kraju zaczęto wydawać ponownie.

Zobacz także: Onet: szokujące szczegóły "afery wizowej". Hindusi udawali filmowców z Bollywood

Afera wizowa: Piotr Wawrzyk, Edgar K.

Afera wizowa po raz pierwszy pojawiła się w doniesieniach Gazety Wyborczej. Gazeta wskazała jej związki z postacią Piotra Wawrzyka, który pod koniec sierpnia 2023 roku stracił posadę wiceministra spraw zagranicznych. Decyzję podjął ówczesny premier Mateusz Morawiecki, wskazując na „brak satysfakcjonującej współpracy”. Wawrzyk zniknął również z list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości.

Jak donosiły później media, zdymisjonowanie polityka miało wiązać się właśnie z nieprawidłowościami dotyczącymi kierowania przyznawaniem wiz imigrantom z Azji Południowo-Wschodniej i Afryki. Piotr Wawrzyk (odpowiedzialny m.in. za rozporządzenie przewidujące ułatwienia dla pracowników zagranicznych z Iranu czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich) miał rzekomo nadzorować proces razem ze swoim współpracownikiem – Edgarem K. Jakiś czas później polityk trafił do szpitala. Wyjaśnił potem: - To nie było załamanie, tak jak niektóre media mówiły, to była po prostu próba samobójcza.

Sam Piotr Wawrzyk w podcaście „Podejrzani Politycy Extra” mówił, że „nie było żadnej afery wizowej”. - Ani w centrali ministerstwa, ani w placówkach — według mojej najlepszej wiedzy — nie doszło do żadnych działań niezgodnych z prawem — twierdził. Podkreślił też, że za bardzo zaufał Edgarowi K. oraz że zapewniano go, „że taki proceder ułatwień w wydawaniu wiz funkcjonował w MSZ od dawna”.

Oglądaj

Afera wizowa: konsekwencje, CBA

Afera wizowa nie jest wydarzeniem zakończonym; kolejne medialne ustalenia dodają sprawie coraz szerszego kontekstu. Edgar K. został aresztowany, ale na wolność wyszedł po 3 miesiącach. Warunkiem była wpłata poręczenia majątkowego w wysokości 200 tysięcy złotych. Mężczyzna został objęty dozorem policji.

W styczniu 2024 Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Piotra Wawrzyka. Po postawieniu mu zarzutów prokurator wyznaczył 100 tys. zł poręczenia majątkowego. Funkcjonariusze przeszukali też mieszkanie byłego wiceministra.

Całą sprawą nadal zajmuje się prokuratura – do tej pory zarzuty postawiono siedmiu osobom, a trzy zostały zatrzymane.

Źródło: Radio ZET/tvn24.pl/wyborcza.pl