Afera wizowa. Politolog: “To problem zarówno dla Kaczyńskiego, jak i Tuska”

31 sierpnia premier Mateusz Morawiecki odwołał z funkcji sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotra Wawrzyka. Jak wówczas podano, powodem miał być “brak satysfakcjonującej współpracy”. Tego samego dnia do MSZ wkroczyło jednak CBA - donosiła “Gazeta Wyborcza”. Agenci przesłuchali pracowników departamentu konsularnego i zabezpieczyli rzeczy należące do Piotra Wawrzyka, który był odpowiedzialny za sprawy konsularne i wizowe.

Po kilku dniach wybuchła afera korupcyjna. Prokuratura Krajowa potwierdziła, że siedem osób usłyszało zarzuty za korupcję przy wydawaniu polskich wiz dla obywateli Afryki i Azji. Według dziennikarzy, za stworzeniem kanału przerzutowego migrantów do Europy i USA z wykorzystaniem polskich wiz miał stać jednak Piotr Wawrzyk.

Afera wizowa najmocniej uderza w PiS. Mimo dymisji Piotra Wawrzyka i skreślenia go z list wyborczych, kolejne medialne doniesienia w tej sprawie pogłębiają kryzys w partii rządzącej. Dla opozycji powinien być to przedwyborczy prezent, ale jak uważa politolog Kazimierz Kik, wykorzystywanie migrantów do walki politycznej może być dla jej lidera dużym problemem.

- Ta afera będzie miała duże znaczenie dla najważniejszego problemu tej kampanii wyborczej, mianowicie wiarygodności politycznej. Z jednej strony, rzecz jasna, afera odnosi się do funkcjonowania najwyższych organów rządu polskiego, w tym wypadku MSZ-u, ale z drugiej strony jest to problem wiarygodności Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska w kwestii poglądów na temat przyjmowania imigrantów - tłumaczy profesor Kazimierz Kik.

Afera wizowa. "Ten problem osłabia obie strony sporu"

Mimo że afera wizowa najmocniej uderza w obóz rządzący, to nie musi to jednak oznaczać wzrostu poparcia dla Koalicji Obywatelskiej w nadchodzących wyborach. Jak wyjaśnia politolog, afera z wizami jest problemem dla obu stron sporu politycznego.

- W sumie ten problem osłabia obie strony, ale każdą z zupełnie innych przyczyn. Platforma Obywatelska opowiada się za przyjmowaniem imigrantów, ale za swoich czasów ich nie przyjęła. Z kolei PiS jest przeciwko przyjmowaniu, a w rzeczywistości przyjmuje potajemnie - wskazuje politolog.

Opozycja upatruje nadzieję, że afera wizowa przełoży się na zmniejszenie różnicy między Zjednoczoną Prawicą a Koalicją Obywatelską w sondażach przedwyborczych. Może się to okazać jednak złudną nadzieją - uważa politolog.

- Jaka jest alternatywa dla wahającej się części elektoratu prawicowego? Platforma Obywatelska chce wpuszczać imigrantów. Różnica jest tylko taka, że gdyby przejęła władzę to robiłaby to otwarcie - mówi profesor Kik.

Twardy elektorat PiS niewzruszony

Jak na informacje o wpuszczeniu do Polski tysięcy imigrantów z krajów Afryki i Azji zareaguje tzw. twardy elektorat PiS-u?

- Twardy elektorat nie przejmuje się tą aferą. To nie jest nawet kwestia tego, czy wierzy w jej prawdziwość tylko tego, czy Jarosław Kaczyński uważa, że jest to skandal. Jeżeli nie, to najbardziej oddani wyborcy również nie będą tego tak postrzegać. To jest elektorat Jarosław Kaczyńskiego - twierdzi Kik.

Dla profesora Kika jest jasne, że zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Donald Tusk nie rozumieją istoty problemu z imigrantami.

- Ten problem nie załatwi się poprzez protesty przeciwko przyjmowaniu, tylko poprzez współdziałanie w ramach Unii Europejskiej. To znaczy, trzeba się skupić na likwidowaniu źródeł i powodów imigracji w miejscach, skąd wyruszają imigranci - tłumaczy profesor Kik.

W piątek parlamentarzyści KO rozpoczęli kontrolę poselską w resorcie dyplomacji w sprawie "afery wizowej". Jan Grabiec i Marcin Kierwiński mówili, że zdaniem służb NATO polskie wizy mogły otrzymać osoby, które znajdują się na liście osób niebezpiecznych - poinformowała Wirtualna Polska.

Z kolei z doniesień dziennikarza Radia ZET Mariusza Gierszewskiego wynika, że Piotr Wawrzyk trafił do szpitala. Według portalu Onet, "Wawrzyk miał wysłać sms do swego kuzyna, w którym zasugerował wyraźnie, że zamierza targnąć się na swoje życie. Ten natychmiast powiadomił służby".

