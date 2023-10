Afera ws. referendum i pilny komunikat PKW. W sieci zawrzało. "Bubel"

W niedzielę pojawiły się głosy, że wyborcy są pytani przez członków komisji, czy potrzebują także karty do referendum. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak podkreślił, że niewłaściwe jest zadawanie pytania, czy wyborca chce kartę do referendum, do Sejmu, czy do Senatu. - Jeżeli wyborca zjawił się w lokalu wyborczym, to chce głosować. Dopiero, jeżeli wyraźnie odmówi odbioru którejkolwiek z kart, to wówczas komisja w uwagach zaznaczy taką informację – dodał szef PKW.

- Przypadki pytań komisji o kartę referendalną zgłaszane są w różnych częściach Polski – powiedział w niedzielę PAP rzecznik PKW Marcin Chmielnicki. Pełna skala zjawiska będzie znana dopiero po wyborach i referendum – podkreślił. Chmielnicki zaznaczył, że wyborcy powinni zgłaszać nieprawidłowości do okręgowych komisji wyborczych, zaś od przewodniczących obwodowych komisji wyborczych mogą zażądać odnotowania tego w protokole.

Afera z pytaniem o karty do referendum. Wysyp komentarzy w sieci

Stanowisko w tej sprawie zabrał premier Mateusz Morawiecki. "Pamiętajcie, że wszelkie komentarze czy dodatkowe pytania o kartę referendalną – ze strony kogokolwiek, również członków komisji wyborczych – są sugestią i łamaniem ciszy wyborczej. Należy to zgłaszać" - napisał.

"Ale przecież tyle milionów wydane na kampanię referendalną, tyle przekonywania, że Suweren powinien zdecydować o kluczowych sprawach, to chyba ma też możliwości intelektualne, by na pytanie, czy chce kartę do głosowania odpowiedzieć: TAK lub NIE" - skomentowała treść komunikatu PKW Sylwia Czubkowska, dziennikarka TOK FM.

"Niewłaściwe jest również zmuszanie wyborców do wyrażania swoich intencji politycznych poprzez wymaganie od nich wyraźnej odmowy głosowania w referendum" - stwierdził politolog i socjolog Ben Stanley.

"Przede wszystkim żaden sąd nie uznałby protestu w tej sprawie, ponieważ w żaden sposób nie została ona opisana w pospiesznie nowelizowanej przed wyborami ustawie o referendum. Kolejny bubel - i tyle" - napisał dziennikarz OKO Press Witold Głowacki.

Były szef CBA Paweł Wojtunik ocenił z kolei, że "zna przypadki, gdzie starsi ludzie w małych miejscowościach, gdzie prawie wszyscy się znają, boją się odmówić pobrania karty referendalnej". "Po prostu boją się stygmatyzowania" - napisał.

"A wystarczyło tak skonstruować prawo, by referendum i wybory w tym samym dniu były przeprowadzane przez osobne komisje. Tam na pewno nikt by nie zadawał gorszących pytań" - ocenił dziennikarz Onetu Kamil Dziubka.