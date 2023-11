Agent Tomek: Wąsik kazał mi inwigilować Suskiego. "Żeby go nagrywać"

Kilka dni temu "Gazeta Wyborcza" informowała, że były agent CBA i były poseł PiS Tomasz Kaczmarek, znany jako "agent Tomek", chce zostać świadkiem koronnym i złożył w prokuraturze w Prokuraturze Rejonowej w Olsztynie zeznania obciążające szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego i jego zastępcę Macieja Wąsika.

Kaczmarek przypomniał, że już kilka lat temu zgłosił się do prokuratury, by ujawnić, że jego dawni szefowie kazali mu fałszować materiały dowodowe ws. rzekomego zakupu willi przez Jolantę i Aleksandra Kwaśniewskich. Była para prezydencka była przez kilka lat podsłuchiwana. Sprawie "ukręcono łeb", a na "Agenta Tomka" donieśli Kamiński z Wąsikiem - twierdzili, że ich pomówił. - Teraz gdy ta ekipa traci ochronę prokuratury, chcę ponowić próbę pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej - mówił rozmówca "GW".

Agent Tomek: Wąsik kazał mi inwigilować Suskiego

Kaczmarek zeznał też, że na polecenie Kamińskiego i Wąsika przekazywał tajne dokumenty operacyjne sympatyzującym z PiS przedstawicielom mediów, m.in. Cezaremu Gmyzowi, Dorocie Kani, Tomaszowi Sakiewiczowi i Samuelowi Pereirze. Podkreślał, że "dostawali materiały opatrzone najwyższymi klauzulami tajności, a szefowie Biura mieli pełną świadomość, że łamią prawo". Wspominał m.in. jak wraz z Bejdą przekazali trzy teczki ze stenogramami i analizami Gmyzowi na parkingu pod restauracją "Zielona Gęś" przy Polach Mokotowskich w Warszawie.

Tomasz Kaczmarek udzielał w ostatnich dniach wielu wywiadów, ale wyjątkowo szokującą informację przekazał w rozmowie z dziennikarzem Tomaszem Sekielskim, na kanale "Sekielski" na YouTube. Ujawnił, że w czasie, gdy był posłem, Maciej Wąsik kazał mu nagrywać jednego z polityków PiS.

Tomasz Kaczmarek zbierał haki na Marka Suskiego?

- Byłem posłem i kulisy funkcjonowania tych ludzi również znam. Z hotelu sejmowego, z pozamykanych pokoi. Wiem, co tam się mówiło. Jak się przygotowywano do przejęcia władzy. Ale co najciekawsze, Wąsik kazał mi inwigilować Suskiego, jak byłem posłem, żeby go nagrywać i mieć na niego haki - powiedział Tomasz Kaczmarek.

Dopytywany przez Sekielskiego dodał: - Tak. I generalnie co się dzieje w tych pokojach to kręć. Chciał wiedzieć. Jest to partia, w której rządzi zamordyzm i twardą ręką się ustawia tych, którzy próbują fikać pod ścianę.

Pytany, czy posiada nagrania z udziałem Marka Suskiego, odpowiedział krótko: Zostawimy to na później. Zobaczymy, co się będzie działo.

Źródło: Radio ZET/ YouTube: Sekielski