Była na scenie WOŚP obok Pawła Adamowicza. Kim jest Agnieszka Buczyńska?

Agnieszka Buczyńska to specjalistka w zakresie społeczeństwa obywatelskiego, druga wiceprzewodnicząca i sekretarz generalna partii Polska 2050. W wyborach parlamentarnych 2023 została wybrana do Sejmu X kadencji, kandydując z pierwszego miejsca listy koalicji Trzecia Droga z okręgu gdańskiego. W 2017 roku była nominowana do tytułu „Osobowość Pomorza” w plebiscycie “Dziennika Bałtyckiego”. Agnieszka Buczyńska była w gronie organizatorów tragicznego w skutkach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2019 roku. Skąd pochodzi Agnieszka Buczyńska i jakie ma poglądy?

Agnieszka Buczyńska: wiek, pochodzenie, wykształcenie

Agnieszka Buczyńska urodziła się 22 września 1986 roku w Tczewie. Jej panieńskie nazwisko to Chmielewska. W 2009 roku ukończyła politologię na Uniwersytecie Gdańskim. Trzy lata później uzyskała dyplom z socjologii w Collegium Civitas w Warszawie. Jest też absolwentką MBA Leadership w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Jeśli chodzi o doświadczenie zawodowe, Agnieszka Buczyńska przez lata działała głównie w organizacjach pozarządowych. W latach 2008–2014 była wiceprezesem, a w okresie 2015–2019 pełniła funkcję prezesa Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Zajmowała się również badaniami na temat aktywności społecznej seniorów.

Agnieszka Buczyńska działała w Gdańskiej Radzie Organizacji Pozarządowych, Gdańskiej Radzie Pożytku Publicznego oraz Gdańskiej Radzie ds. Seniorów. W 2021 została członkinią Gdańskiej Rady ds. Rozwoju Wolontariatu. Z jej inicjatywy Gdańsk aplikował o tytuł Europejskiej Stolicy Wolontariatu (otrzymał go w 2022 r.). W 2020 roku Agnieszka Buczyńska została członkinią sztabu wyborczego Szymona Hołowni: odpowiadała za sprawy wolontariatu. Później została współzałożycielką i wiceprezesem Stowarzyszenia Polska 2050. W marcu 2022 weszła w skład zarządu partii Polska 2050 Szymona Hołowni, w której objęła funkcję drugiej wiceprzewodniczącej (pierwszym jest Michał Kobosko) i sekretarza generalnego.

– Chciałabym być głosem organizacji pozarządowych oraz grup społecznych, na rzecz których organizacje pozarządowe działają – mówiła przed wyborami.

Agnieszka Buczyńska: rodzina (mąż, dzieci)

Prywatnie Agnieszka Buczyńska jest żoną Pawła Buczyńskiego, mają dwie córki.

Agnieszka Buczyńska: zarzuty ws. WOŚP, uniewinnienie posłanki

O Agnieszce Buczyńskiej zrobiło się głośno po tragicznym finale WOŚP w 2019 roku, kiedy zginął Paweł Adamowicz. Z prezydentem Gdańska współpracowała w ramach kampanii samorządowej “Wszystko dla Gdańska”. Po wypadku podczas finału WOŚP Agnieszce Buczyńskiej, tak jak innym osobom organizującym wydarzenie, postawiono zarzuty związane z zabezpieczeniem imprezy. Proces trwał dwa lata. Ostatecznie Agnieszkę Burzyńską uniewinniono w lutym 2023 roku.