Do zatrzymania Jarosława G. doszło we wtorek. "Na polecenie prokuratora funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego w śledztwie dotyczącym korupcji" – poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

"Po doprowadzeniu do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach prokurator przedstawi zatrzymanemu zarzuty" – wyjaśniła PK. Prokuratorzy zaznaczyli, że po wykonaniu czynności procesowych z zatrzymanym prokurator podejmie decyzję co do stosowania środków zapobiegawczych.

Funkcjonariusze przeszukali miejsce zamieszkania zatrzymanego, Urząd Miejski oraz inne lokalizacje na terenie woj. świętokrzyskiego. Zabezpieczono dokumenty i nośniki danych, które mogą mieć znaczenie dowodowe.

Kim jest Jarosław G.?

Jarosław G. był dwukrotnie wiceprezydentem Ostrowca Świętokrzyskiego. W wyborach parlamentarnych w 2011 roku uzyskał mandat poselski, startując jako kandydat bezpartyjny z 3. miejsca na liście PSL w okręgu kieleckim. Do Polskiego Stronnictwa Ludowego wstąpił 21 kwietnia 2012 roku. Dwa lata później został wybrany na urząd prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego. W 2018 roku z powodzeniem ubiegał się o reelekcję.

RadioZET.pl/PAP