Akcja CBA w rządowej instytucji. "Sprzątanie dowodów?"

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych jest przedmiotem śledztwa CBA, co "Wyborczej" potwierdził rzecznik formacji Robert Sosik. "Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego pod nadzorem prokuratora prowadzą obecnie czynności procesowe w siedzibie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, natomiast z uwagi na dobro toczącego się postępowania, na tym etapie czynności nie udzielamy szczegółowych informacji w tej sprawie" - napisał w mailu skierowanym do redakcji "GW".

Kontrolę w RARS skomentował na Twitterze/X poseł KO Michał Szczerba. "Na razie aresztują komputery. Próba uwiarygodnienia służb na ostatniej prostej? Sprzątanie dowodów? Mam nadzieję, że nie znikną. A płytki nie popękają jak w śledztwie Pegasusa. Ekipa PMM od początku pandemii czuła się tam ostentacyjnie bezkarnie!" - napisał.

Według polityka sejmowej większości, z którym rozmawiał dziennik, "funkcjonariusze CBA mieli wejść jednocześnie do biura prezesa, biura zakupów, biura kadr, biura bezpieczeństwa i kontroli oraz biura operacyjnego". - Zastanawiam się, czy chodzi o rzeczywistą kontrolę, czy może tylko wyczyszczenie komputerów z dowodów ewentualnych przestępstw. A może uwiarygodnienie CBA, bo planujemy je zlikwidować? - komentował.

W ocenie Szczerby "działania RARS budziły od czasów pandemii uzasadnione wątpliwości". - Pod pozorem rezerw strategicznych stworzono maszynkę do tajnych zakupów po uważaniu - komentował.

Nawiązał do okresu pandemii COVID-19, kiedy poprzedniczka RARS - Agencja Rezerw Materiałowych - nie posiadała odpowiedniego zabezpieczenia na czas zagrożenia epidemiologicznego oraz dokonywała kontrowersyjnych zakupów, jak maseczki z Chin bez odpowiednich atestów. RARS powstała w 2021 roku i do tego czasu instytucją kieruje Michał Kuczmierowski (bez powodzenia startował do Sejmu w wyborach parlamentarnych z list PiS.).

Źródło: Radio ZET/"Gazeta Wyborcza"