Akt łaski czy procedura ułaskawieniowa wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? - Muszę czynić wszystko, aby zapobiec eskalacji zdarzeń, stąd podjąłem decyzję o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego. Mam nadzieję, że Prokurator Generalny pochyli się szybko nad moim wnioskiem i podejmie decyzje w interesie Rzeczypospolitej – zapowiedział prezydent Andrzej Duda po rozmowie z żonami skazanych prawomocnym wyrokiem polityków.

„ Prezydent mógł ułaskawić praktycznie od razu, a wszczął skomplikowaną i długą procedurę” – skomentował w sieci dr Kamil Stępniak, znany na Instagramie jako @konstytucjonalista.

Akt łaski a procedura ułaskawieniowa. Jakie są różnice?

Akt łaski prezydenta RP wykonywany jest na bazie art. 139 Konstytucji RP: „Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu”. Ten akt można zastosować właściwie od razu.

Procedura ułaskawieniowa przybiera w tym aspekcie inny wymiar. „[…] Jest czasochłonna a skazani muszą spełnić określone przesłanki art. 563 KPK. W tę procedurę jest zaangażowany zarówno sąd, jak i Prokurator Generalny. Są także wątpliwości, czy panowie Wąsik i Kamiński w ogóle spełniają kryteria do przejścia procedury ułaskawienia” – wyjaśnia dr Kamil Stępniak w opublikowanym na ten temat poście.

Art. 563 Kodeksu postępowania karnego brzmi bowiem: „Rozpoznając prośbę o ułaskawienie sąd w szczególności ma na względzie zachowanie się skazanego po wydaniu wyroku, rozmiary wykonanej już kary, stan zdrowia skazanego i jego warunki rodzinne, naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, a przede wszystkim szczególne wydarzenia, jakie nastąpiły po wydaniu wyroku”.

Ułaskawienie może przebiegać zatem w dwóch trybach: kodeksowym (w ramach procedury przewidzianej w Kodeksie postępowania karnego) i pozakodeksowym (w ramach zastosowania prawa łaski przez prezydenta poza Kodeksem).

Mógł być akt łaski, będzie procedura ułaskawieniowa. „Zagrywka polityczna”

Akt łaski czy procedura ułaskawieniowa? Decyzję prezydenta analizuje także dr hab. Mikołaj Małecki, prowadzący facebookową stronę Dogmaty Karnisty. Ekspert podkreśla, że Andrzej Duda „przerzucił sprawę na Prokuratora Generalnego i sądy” i przypomina, że w tym trybie to właśnie te organy zajmują się opiniowaniem dokumentów procedury ułaskawieniowej. „Uruchomienie tej procedury to zagrywka polityczna. Obaj skazani oczywiście nie spełniają przesłanek ułaskawienia […]. Realnie chodzi więc o to, by skazani nadal siedzieli w więzieniu, a można było mówić, że siedzą tam przez ministra Adama Bodnara i sądy” – uważa dr hab. Mikołaj Małecki.

Procedura ułaskawieniowa – czy ma szansę na powodzenie?

Specjalista zwraca uwagę również na zapowiedź prezydenta związaną z domaganiem się od Prokuratora Generalnego zwolnienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w trybie art. 568 Kodeksu postępowania karnego w brzmieniu: „Uznając, że szczególnie ważne powody przemawiają za ułaskawieniem, zwłaszcza gdy uzasadnia to krótki okres pozostałej do odbycia kary, sąd wydający opinię oraz Prokurator Generalny mogą wstrzymać wykonanie kary lub zarządzić przerwę w jej wykonaniu do czasu ukończenia postępowania o ułaskawienie”. Ekspert ocenia szanse powodzenia procedury jako nikłe, wskazując, że „nie ma żadnego powodu” do zwolnienia skazanych w tym trybie oraz że sami zainteresowani nie wykonali nawet tygodnia z orzeczonych dwóch lat kary.

„Prezydent odmówił zastosowania samodzielnego aktu łaski na podstawie art. 139 Konstytucji. Mógł sprawić, by jeszcze dziś skazani wyszli na wolność. Nie zrobił tego. Sprawił, że nadal siedzą w zakładzie karnym” – podsumowuje dr hab. Mikołaj Małecki.

