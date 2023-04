Alarm dla opozycji, mocne odbicie PiS-ZP. Słupek sondażowy wzrósł do prawie 50 proc.

Z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że 46,7 proc. badanych uważa, że wybory parlamentarne w 2023 roku wygra i utworzy rząd Zjednoczona Prawica (PiS i mniejsi koalicjanci). 17,1 proc. pytanych sądzi, że chociaż ZP uzyska najwyższe poparcie, to opozycja stworzy nowy rząd.

Najmniej respondentów uważa, że w wyborach wygra jeden z komitetów opozycji i to ona przejmie władzę - zaledwie 14,6 proc. pytanych wybrało taką odpowiedź. 21,6 proc. nie ma zdania na ten temat.

Sondaż dla Wirtualnej Polski. 46 proc. wyborców wierzy w zwycięstwo PiS-ZP

Jak zmieniły się nastroje od ostatniego badania w październiku 2022 roku? Wiara w zwycięstwo PiS – Zjednoczonej Prawicy wzrosła z 32,2 proc. do 46,7 proc. Opozycja w porównywanym okresie zaliczyła spadek z 23,2 proc. do 15,1 proc. Sytuacja dla partii opozycyjnych wygląda jeszcze gorzej, jeśli przyjrzymy się odpowiedziom na pytanie, czy któraś z nich wygra wybory i z resztą opozycji utworzy rząd. Tu widoczny jest spadek o ponad 17 pkt proc. (z 31,7 do 14,6 proc.).

Ponadto elektorat Zjednoczonej Prawicy mocniej wierzy w jej zwycięstwo. Takie przekonanie podziela aż 84 proc. wyborców rządzącej formacji. Nikt w tej grupie nie wierzy w zwycięstwo opozycji, a zaledwie 6 proc. badanych uważa, że PiS i koalicjanci wygrają, ale to opozycja stworzy rząd.

Wśród wyborców opozycji 39 proc. osób jest przekonanych, że to któryś z jej komitetów wygra wybory oraz że przejmie ona władzę. Prawie jedna trzecia (32 proc.) sądzi, że chociaż PiS uzyska najlepszy wynik, to straci władzę. 15 proc. pytanych w tej grupie jest zdania, że to PiS uzyska największe poparcie i będzie rządziło trzecią kadencję. Badanie przeprowadzono w dniach 17-19 marca 2023 roku metodą CATI&CAVI na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

Pojawił się też przedświąteczny sondaż IBRiS dla Radia ZET, którego wyniki są bardziej optymistyczne dla opozycji. Wynika z niego, że Rafał Trzaskowski to polityk, którego najchętniej Polacy gościliby przy wielkanocnym stole. Na kolejnych miejscach znalazł się Mateusz Morawiecki i Donald Tusk. Słaby wynik uzyskał Jarosław Kaczyński.

