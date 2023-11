Kim jest Aleksandra Gajewska? Postulaty i życie prywatne posłanki KO

Aleksandra Gajewska podkreśla, że polityka zawsze była w kręgu jej zainteresowań. Postanowiła zaangażować się w nią „na poważnie”, gdy pracowała przy kampanii prezydenckiej Bronisława Komorowskiego. - Poczułam, że to jest to, co chcę robić – mówiła w 2010 roku, goszcząc w programie „Witaj Warszawo!” w TVN.

Posłanką została dziewięć lat później, wchodząc do Sejmu IX kadencji z ostatniego, czterdziestego miejsca na warszawskiej liście Koalicji Obywatelskiej. Gajewska piastuje również stanowisko wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej na Mazowszu.

Aleksandra Gajewska – życiorys, wiek, wykształcenie, Platforma Obywatelska

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Gajewska urodziła się w 1989 roku. Podkreśla, że jest rodowitą warszawianką. „To w stolicy uczyłam się i kształtowałam wartości, którymi się kieruję” – pisze na swojej stronie internetowej. Polityczka ukończyła dwa kierunki studiów na warszawskim Collegium Civitas – stosunki międzynarodowe oraz dyplomację publiczną.

Po latach pracy samorządowej Aleksandra Gajewska postanowiła zaangażować się w polityką ogólnokrajową, w którą zaangażowała się dzięki uzyskaniu mandatu poselskiego do Sejmu IX kadencji w 2019 roku. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku z sukcesem ubiegała się o reelekcję, zdobywając ostatecznie ponad 49 tysięcy głosów. Był to drugi wynik spośród kandydatów Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 19.

Oglądaj

Zobacz także: Monika Wielichowska: kim jest nowa wicemarszałek? Oto ważne fakty z jej życia

Aleksandra Gajewska – poglądy i postulaty

Obszarami działania posłanki są przede wszystkim zagadnienia związane z ochroną środowiska, prawami kobiet i opieką wczesnodziecięcą. Wśród postulatów postrzeganych jako priorytetowe Aleksandra Gajewska wymienia m.in. finansowanie in-vitro, przywrócenie tabletki „dzień po”, wsparcie dla samodzielnych matek, skuteczną egzekucję alimentów, programy zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, dofinansowanie profilaktyki walki z rakiem, likwidację źródeł emisji smogu czy rządowe wsparcie rozwoju Warszawy.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej podkreśla w mediach społecznościowych sojusznicze nastawienie względem społeczności LGBTQ+. „Równość to nie utopia. To zadanie” – napisała na Instagramie w trakcie kampanii wyborczej. W odpowiedzi na zapytanie jednego z wyborców potwierdziła, że opowiada się za równością małżeńską i adopcją dzieci przez pary jednopłciowe.

Zobacz także: Elżbieta Witek: życiorys, dzieci i mąż, kariera polityczna

Aleksandra Gajewska – życie prywatne, rodzice, mąż, dzieci

Działaczka Koalicji Obywatelskiej co jakiś czas pokazuje w mediach społecznościowych urywki swojego życia prywatnego. Na jej Instagramie można znaleźć m.in. zdjęcia z mamą - Joanną Gajewską, która jest żoną znanego aktora Piotra Polka.

Sama Aleksandra Gajewska od lat żyje w związku ze swoim partnerem. Jest nim dziennikarz Maciej Cnota, znany z pracy w TVN24. Para doczekała się dziecka – syna Aleksandra, który przyszedł na świat w 2019 roku. Na początku X kadencji chłopiec pojawił się w Sejmie razem ze swoją mamą. Sytuacja wzbudziła w sieci dyskusję związaną z infrastrukturalnym przystosowaniem obiektu przy Wiejskiej do potrzeb rodziców z dziećmi.

Źródło: Radio ZET/tvn24.pl/wybory.gov.pl/jasnezegajewska.pl/koalicjaobywatelska.pl