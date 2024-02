Ambasador Rosji uczcił pamięć zbrodniarza. Został wygwizdany

Ambasador Rosji mówił, że przyjechał, aby złożyć kwiaty w miejscu, gdzie gen. Iwan Czerniachowski został śmiertelnie ranny 79 lat temu. Brał on udział w likwidowaniu struktur okręgu wileńskiego Armii Krajowej i, jak podkreślają historycy, przyczynił się do narzucenia Polsce systemu komunistycznego wbrew woli społeczeństwa i z pogwałceniem prawa. Jego pomnik został usunięty w 2015 roku.

– Pomnik został zburzony […], ale przyjeżdżamy tutaj każdego roku w dzień pamięci Czerniachowskiego - powiedział Sergiej Andrejew, któremu towarzyszyła ok. 20-osobowa grupa Polaków. Oni także mieli kwiaty (w tym pojedyncze czerwone goździki), niektórzy mieli plakietki z wizerunkiem Chrystusa Króla.

Ambasador Rosji wybuczany i wygwizdany w Pieniężnie

W miejscu zburzonego pomnika stoi dziś krzyż, a na nim jest tablica poświęcona ofiarom totalitaryzmów. Osoby towarzyszące ambasadorowi przyniosły na sztaludze portret Czerniachowskiego i pod nim portretem składano kwiaty. Po ceremonii portret zabrano.

Zgromadzeni na miejscu Ukraińcy i Polacy z okolic Pieniężna krzyczeli do Andrejewa: "ubijca" (morderca), "umyj ręce z krwi", "nie chcemy Putina", "nie zabijajcie ukraińskich dzieci", "hańba". Do towarzyszących Andrejewowi Polaków krzyczeli zaś: "zdrajcy", "wypadają wam ruble z kieszeni", "agenci". Protestujący śpiewali m.in. hymn Ukrainy, ludowe piosenki i współczesne antyrosyjskie utwory.

Ambasador Rosji został zapytany przez PAP, czy nie uważa swojego zachowania za prowokacyjne. Odpowiedział, że "nie, bo czci pamięć bohatera". - A propos, również bohatera Ukrainy. Bo jest pochodzenia ukraińskiego i na Ukrainie jest uczelnia wojskowa imienia Czerniachowskiego. No i tak naprawdę jestem pewien, że polski naród ma powody do wdzięczności Czerniachowskiemu - ocenił.

- To były Prusy Wschodnie, to nie było terytorium Polski […] To jest Polska dzięki decyzji kierownictwa Związku Radzieckiego - powiedział ambasador Andrejew. Nie zareagował na uwagę reporterów PAP, że Pieniężno leży na Warmii, która przez 300 lat należała do Polski.

Dyplomata został poproszony o skomentowanie protestu. - Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że są tutaj ludzie, którzy wolą banderowców, niż wyzwolicieli Polski - orzekł.

Źródło: Radio ZET/PAP