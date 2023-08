Ambasador Ukrainy w Polsce wezwany do MSZ

Ambasador Bartosz Cichocki został we wtorek wezwany do siedziby ukraińskiego resortu spraw zagranicznych ws. wypowiedzi prezydenckiego ministra Marcina Przydacza. Szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Andrzeja Dudy powiedział, że "Ukraina powinna zacząć doceniać, że otrzymała od Polski naprawdę duże wsparcie". Odniósł się w ten sposób do zapowiadanego przez Polskę utrzymania embarga na import ukraińskiego zboża, co spotkało się z krytyką ze strony ukraińskiego premiera Denysa Szmyhala.

Ambasador Ukrainy wezwany do MSZ

Ukraińskie MSZ po wezwaniu Cichockiego oświadczyło, że wypowiedzi o rzekomej niewdzięczności Ukraińców za pomoc Polsce są nieprawdziwe i niedopuszczalne. Zaznaczono jednak, że "przyjaźń ukraińsko-polska jest o wiele głębsza, niż (doraźne) cele polityczne".

Po południu polskie MSZ zrewanżowało się i "zaprosiło" ukraińskiego ambasadora w Polsce Wasyla Zwarycza. "Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że w związku z wypowiedziami przedstawicieli władz ukraińskich do siedziby MSZ został zaproszony Ambasador Ukrainy w Polsce" - podało MSZ na Twitterze.

RadioZET.pl