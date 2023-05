Mark Brzezinski podkreśla, że znaczenie Polski na arenie międzynarodowej oddają dwie wizyty prezydenta Joe Bidena, podróż wiceprezydent Kamali Harris i wielu innych członków gabinetu, kongresmenów i senatorów. - Fakt, że prezydent Biden odwiedził Polskę dwukrotnie, mówi wszystko na temat tego, jak mocno ta administracja docenia to, co Polska robi. Traktujemy Polskę jako humanitarne mocarstwo - zapewnia ambasador.

Odnosząc się do roli NATO, w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę ambasador USA zaznaczył, że sojusz okazał się silniejszym niż kiedykolwiek wcześniej. - Mierzymy się z zagrożeniem ze wschodu. Nie szukamy możliwości wejścia do walki, ale daliśmy do zrozumienia, że będziemy bronić każdego centymetra kwadratowego terytorium NATO - stanowczo podkreśla Mark Brzezinski. - Na tym polega kolektywna obrona, która na szczęście działa - podsumowuje.

RadioZET.pl/oprac. AK