Ambasador USA wezwany do MSZ. "Metody z okresu sowieckiego. Władza próbuje coś ugrać"

W czwartek ambasador USA został wezwany do siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Spotkanie z Markiem Brzezinskim miało związek z "działaniami jednej ze stacji telewizyjnych, będącej inwestorem na polskim rynku". W oświadczeniu nie podano nazwy stacji, ale wszystko wskazuje na to, że chodziło o TVN, która należy do amerykańskiego koncernu Warner Discovery.

MSZ wezwał ambasadora USA. Schnepf: metody z okresu sowieckiego

W opinii polskich rządzących "potencjalne skutki tych działań są tożsame z celami wojny hybrydowej", co "osłabia zdolności Rzeczypospolitej Polskiej do odstraszania potencjalnego przeciwnika i odporności na zagrożenia". W dość tajemniczym komunikacie zmieniono później słowo "wezwanie" na "zaproszenie".

Sprawę skomentował w rozmowie z Wirtualną Polską Ryszard Schnepf, były ambasador Polski m.in. w Waszyngtonie. Nazwał to "działaniem niesłychanym, powiedziałbym wręcz, oburzającym". - Takie postępowanie jest wbrew zasadom i logice dyplomatycznej. W gospodarce rynkowej to nie ambasady odpowiadają za treści przekazywane przez stacje radiowe i telewizyjne, nawet jeżeli ich właścicielem jest podmiot zagraniczny - stwierdził.

To metoda z dawnych lat, z okresu sowieckiego, kiedy tego typu środki były stosowane, aby wywrzeć presję na zagranicznych dyplomatach w innych sprawach. [...] Władza próbuje coś ugrać w bardzo sposób nieetyczny, absolutnie sprzeczny z dyplomatycznymi zasadami krajów demokratycznych. Podobne środki stosuje putinowska Rosja i Korea Północna Ryszard Schnepf

Jego zdaniem przedstawiciela danego państwa "wzywa" się jedynie wtedy, gdy zamierza się go "skarcić" za działania, które narażają relacje między danymi krajami. - Wydarzenia, z którą mamy teraz do czynienia, to nie jest sytuacja, aby sięgać po tego typu środki. To absolutnie szalone i szkodliwe dla polskiej racji stanu - podkreślił Schnepf.

Reportaż TVN24 ws. Jana Pawła II. Możliwy powód działań MSZ

Działania resortu dyplomacji mogą mieć związek z niedawną emisją reportażu "Franciszkańska 3" w TVN24. Dokument autorstwa Marcina Gutowskiego przedstawiał szereg dowodów, świadczących o tym, że Karol Wojtyła, zanim został papieżem, znał i próbował zatuszować przypadki pedofilii w Kościele katolickim. Również i do tego wątku w rozmowie z WP odniósł się Schnepf.

- Mówimy o sprawie, w której zdania są podzielone. [...] Historycy, filmowcy, publicyści mają obowiązek zajmowania się kwestiami, które nurtują obywateli, nawet jeśli są to tematy trudne i bolesne. Dla mnie Jan Paweł II był bohaterem, ale prawda pozostaje prawdą. Zmierzenie się z nią jest dziennikarskim obowiązkiem - ocenił Schnepf. W jego opinii jednak "strona amerykańska w oficjalnych oświadczenia przemilczy sprawę", a "reperkusje będą miały miejsce w rozmowach kuluarowych".

RadioZET.pl/MSZ/Wirtualna Polska