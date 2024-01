Anacki: chcieli mnie odciąć od bliskich, a potem zniszczyć. Tak samo niszczono Gowina

Radosław Gruca, RadioZET.pl: Panie Robercie, był pan swego czasu prawą ręką, a nawet prawym sierpowym Jarosława Gowina, ówczesnego lidera Partii Porozumienie. I chyba od tego rozpoczyna się historia rozmaitych perturbacji w pana życiu. Dlaczego zdecydował się pan odejść z Porozumienia i z jakiego powodu uważa pan, że Adam Bielan dziś ma prawo traktować pana jako jednego z wrogów, a może więcej - wroga numer jeden?

Robert Anacki: Moja decyzja o zakończeniu działalności politycznej była podyktowana dwiema przesłankami. Pierwszą z nich była moja fundamentalna niezgoda na wprowadzanie kolejnych elementów programu Polski Ład. Jako przedsiębiorca i osoba, która właśnie po to poszła do polityki, aby reformować polską gospodarkę i przepisy z nią związane, aby liberalizować prawo, aby pomagać przedsiębiorcom konkurować na rynku europejskim, miałem poczucie, że przyjęty kierunek jest jeden: centralizacja państwa i oddanie go w ręce jednej „partii-matki”. Nie mogłem się na to zgodzić, a wszystkie polityczne gwiazdy na niebie wskazywały na to, że siła koalicyjna Porozumienia Jarosława Gowina nie będzie miała możliwości zastopować Polski na drodze do centralizacji państwa i socjalizmu.

Niektórzy posłowie byli szantażowani - mówię przede wszystkim o posłach, którzy odeszli z Porozumienia Jarosława Gowina, zostali w Zjednoczonej Prawicy i zbudowali sejmową większość. Ale byli też tacy, którzy za stanowiska, uwikłani w tę władzę na zasadzie ekonomicznej, mając po prostu kredyty i zobowiązania życiowe, podejmowali takie, a nie inne decyzje – i to było dla mnie zaskoczenie. Pamiętam długą rozmowę z Jarosławem Gowinem, który wierzył w to, że część posłów jednak z nim pozostanie i będzie walczyła o te liberalne postulaty, a gdy będzie trzeba, to odejdzie razem z nim i pozostawi Zjednoczoną Prawicę z mniejszością parlamentarną. Jestem przekonany, że wtedy mielibyśmy wcześniejsze wybory. Niestety, ci posłowie w większości zawiedli.

Wtedy powiedziałem Jarosławowi Gowinowi, że to jest jego partia i ja robię krok wstecz, bo zawiodłem się na naszych koleżankach i kolegach a bez wzajemnego zaufania nie da się przeciwstawić PiS-owi. Po prostu wycofuję się z polityki, bo uważam, że tak należy. Nigdy nie uważałem, że to jest Partia Porozumienie Jarosława Gowina i Adama Bielana, więc jeżeli Jarosław Gowin zaufał pewnym politykom, którzy go ostatecznie zawiedli, to były jego decyzje autonomiczne i dzisiaj mamy taką sytuację, jaką mamy. Moja decyzja zatem była podyktowana przede wszystkim przesłankami merytorycznymi. Sprzeciwem wobec tego, jak funkcjonuje Zjednoczona Prawica.

Co ma pan na myśli?

Moje lata w Porozumieniu Jarosława Gowina, to była głównie walka z tym, jak zablokować PiS, aby nie wprowadzał kolejnych chorych pomysłów do polskiej polityki. Najpierw do debaty publicznej, a później w formie ustaw. PiS niszczył potencjał państwa, zamiast je dobrze reformować. Spójrzmy prawdzie w oczy - wskutek pomysłów Jarosława Kaczyńskiego Polska cofała się w rozwoju. Ludzie mają krótką pamięć. Blokowaliśmy nie tylko wybory kopertowe, ale także lex TVN, kwestie podatków i wiele innych. Porozumienie było grupą tych, którzy zapierali się nogami nad przepaścią i próbowali zatrzymać to, co się działo w kwestiach patolegislacji.

Te niekonsultowane w koalicji wrzutki na ostatnią chwilę to była recepta na pewną klęskę, która mimo rządowej propagandy przyniosła w końcu przegraną. Ostrzegaliśmy, że pomysły PiS wywołają chaos, jednak w Zjednoczonej Prawicy forsowano zasadę, że z prezesem się nie dyskutuje, a każdy ma karnie i bez wahania wykonywać nawet najgłupsze rozkazy. Wszyscy – parafrazując – „mieli głosować i jeszcze się cieszyć”. Byli tacy w Zjednoczonej Prawicy, którzy odeszli. Byli tacy, którzy się temu sprzeciwiali, ale z różnych względów odejść nie mogli. Jest kilkoro takich posłów, którzy zachowali przyzwoitość, jednak większość moralnych kręgosłupów złamano jak zapałki, a symbolem zdrady została Jadwiga Emilewicz.

Poza Kaczyńskim najwięcej żalu ma pan do prezesa Republikanów. Na Twitterze potrafił pan pisać o Adamie Bielanie per gnojowy. Takich inwektyw się nie zapomina. To pana oskarżano o eskalowanie wewnętrznych konfliktów w Zjednoczonej Prawicy. Jak wspominam te perturbacje Porozumienia – to budzi się we mnie myśl, że to pan w pewien sposób przyczynił się do końca kariery Jarosława Gowina. To pan namawiał do konfrontacji i nieulegania. Niektórzy uważają, że nawet kwestia wyborów kopertowych, która była blokowana przez Jarosława Gowina, czy też kwestia ustawy nazywanej lex TVN, były pacyfikowane właśnie przez wiercenie przez pana dziury w brzuchu lidera partii - Gowina.

To uporządkujmy. Po pierwsze jestem w przyzwoitym radio, więc nie wypada mi się tutaj zachowywać się w taki emocjonalny sposób, w jaki można komentować w mediach społecznościowych. Szanujmy słuchaczy. Trudno mi się hamować gdy widzę, jak funkcjonują dzisiaj politycy, którzy, w mojej ocenie, są przestępcami. Myślę, że jak wróci normalna Polska, normalna prokuratura, normalne służby niekontrolowane przez konkretnych polityków - bo przecież wielu funkcjonariuszy w tych służbach jest jak najbardziej „normalnych” - to wtedy ci przestępcy będą rozliczani. Zgłaszałem dowody ewidentnych przestępstw, ale je ukrywano.

Poważny zarzut. Trochę jak w mafii, która chroni swoich.

Mówił przecież o tym wprost Jacek Żalek, odwołany po aferze NCBiR, którą ujawniło Radio ZET. Bez Porozumienia państwo stoczyłoby się z demokracji w państwo mafijne. To przecież nie ja oskarżałem w mediach grupę Bielana, kontrolującą fundusze unijne na rozwój. To nie ja mówiłem, że NCBiR funkcjonowało jak zorganizowana grupa przestępcza. To mówił Żalek - minister tego rządu, poseł tego klubu koalicyjnego, czyli Prawa i Sprawiedliwości.

Wracając jednak do pana pytania - czy ja jestem winny tego, że Jarosław Gowin jest poza polityką? Nie. Sam Jarosław Gowin podjął taką decyzję, ale ona była wynikiem tego, co zrobił Adam Bielan za zgodą Jarosława Kaczyńskiego. To ci dwaj politycy są odpowiedzialni dzisiaj za to, w jaki sposób został potraktowany Jarosław Gowin. Osobiście po wyborach kopertowych dostałem propozycję - przez pośredników, którzy odwiedzili mnie w nocy - abym z partii „wyciął”, mówiąc kolokwialnie, Jarosława Gowina, mając jakąś tam część osób w zarządzie, które poparłyby taką decyzję. W każdej partii są różne enklawy, środowiska. Kiedy razem z wolnościowcami przyszliśmy do Porozumienia Jarosława Gowina, stworzyliśmy w różnych organach partii pewne grupy, co potencjalnie dawałoby Bielanowi większość, aby pozbawić Gowina prezesury. Gdybym chciał zhandlować to politycznie, to mogłem, bo takie propozycje pośrednio były mi składane. Oczywiście nie zgodziłem się na to, bo byłaby to zdrada. Zapisywałem się do partii Porozumienie Jarosława Gowina, ten człowiek nauczył mnie wiele w polityce. Uważam, że to polska polityka nie jest dostosowana do standardów, jakie prezentuje Jarosław Gowin, choć on sam podjął wiele błędnych politycznie decyzji. Tak wynika z mojej oceny dzisiaj, z pewnej perspektywy.

Ale polityka bywa bezlitosna.

Co innego ostra gra, a co innego nadużywanie władzy i dyktatorskie rządy za pośrednictwem bezprawnych działań. Polska polityka jest brudna, bo aparat państwa angażuje się po to, żeby kogoś niszczyć. Inwigiluje się i gra się w taki sposób, że jest to w konsekwencji niszczące także dla samego państwa i jego obywateli. Decyzja Jarosława Gowina o wycofaniu się z polityki była podejmowana samodzielnie, ale wciąż mam kontakt z panem premierem Gowinem i uważam, że może kiedyś polska polityka jeszcze o nim usłyszy. Na pewno także książki historyczne pokażą, w jaki sposób udaremnił wybory kopertowe, jakie było jego zaangażowanie, żebyśmy nie mieli blamażu na scenie politycznej.

Że motywowało go to, żebyśmy mieli prezydenta wybranego w sposób demokratyczny, niezależnie kto wygra. O tym, co chciał nam zgotować PiS i co się działo w kuluarach, myślę, że niejeden historyk jeszcze będzie pisał albo niejedna redakcja przygotuje o tym wstrząsający materiał. To jest niezły dreszczowiec, w którego środek wciągnął mnie Bielan. Uczestniczyłem w negocjacjach pomiędzy Adamem Bielanem, który rozmawiał z prezesem Kaczyńskim i prezydentem Dudą, a Jarosławem Gowinem. Rzeczywiście byłem pośrednikiem, ale z przekonania popierałem większość z rzeczy, które Jarosław Gowin chciał wprowadzić do procesu wyborczego. Przypomnę, że mieliśmy szalejącą pandemię, pozamykane państwo i problem nie do rozwiązania ze zrealizowaniem wyborów w konstytucyjny sposób.

Uważam, że Gowin, wychodząc z klubu PiS oraz rządu, podjął jedyną właściwą decyzję. Zwracam uwagę, że nikt inny nie zdobył się na tak ryzykowny ruch. Konsekwencje pomysłu na kopertowe wybory oraz sposobu, w jaki zostały przeprowadzone i jak wydane zostały środki, powinien ponieść w stu procentach Adam Bielan. Są twarde dowody na to, że to on inspirował te wybory i nakłonił Jarosława Kaczyńskiego. Robił to na własną rękę, mimo sprzeciwu posłów Porozumienia i tego, że nikt w partii nie wyraził na to zgody. Bielan grał na siebie i grał sam. Ogłosił publicznie, po nocnej rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim, że zrobimy wybory na styl bawarski. Te wypowiedzi Adama Bielana można odszukać - to są twarde dowody. Są dostępne rozmowy na grupach zamkniętych na komunikatorach, gdzie Bielan poinformował, że jest po rozmowie z panią marszałek Witek i wybory odbędą się w taki, a nie inny sposób, kompletnie nie mając uprawnień od partii do tego, aby o tym decydować.

Adam Bielan starał się sterować wieloma instytucjami, nie tylko wyborami prezydenckimi - jest ponurą postacią w dzisiejszej polityce. Biorąc pod uwagę wszystko, co się z nim dzisiaj dzieje, nie można go nazwać inaczej, w sposób siarczysty, jak gnojowym polskiej polityki. Czemu gnojowy? Bo biega po mediach, rozrzuca ten gnój, np. hejt, nieprawdy, nagonki. Potrafi pomówić każdego, a w rzeczywistości to on sam ma wiele na sumieniu. W normalnej Polsce po piętnastym października - on przede wszystkim, ale także wszyscy dookoła niego, którzy uczestniczyli w tych procederach, muszą odpowiedzieć za to karnie.

Gdyby z perspektywy czasu miał pan powiedzieć, co zgubiło Gowina, to co by pan wymienił?

Jeżeli ktoś decyduje się na podjęcie współpracy z Jarosławem Kaczyńskim, to patrząc na wszystkich jego wcześniejszych koalicjantów, myślę, że musi spodziewać się, że czeka go to samo, co spotkało Gowina. Czeka to też Zbigniewa Ziobro i wszystkich polityków, którzy zwiążą się z PiS-em. Myślę też tutaj o premierze Morawieckim, innych osobach, które tworzą różne frakcje w Prawie i Sprawiedliwości. Skończą jak Samoobrona, Liga Polskich Rodzin, Porozumienie itd.

Uważam, że prezes Kaczyński jest czarną postacią polskiej polityki, bo to on zaprojektował taką metodę niszczenia ludzi. Kaczyński inspirował, a przynajmniej wyrażał cichą zgodę na to, aby inwigilować Gowina, aby inwigilować całą jego rodzinę, niszczyć go po prostu na każdej możliwej płaszczyźnie. Aby osoby, które niezależnie zdobywały pracę w otoczeniu Jarosława Gowina, były zwalniane. Aby ludzie, którzy w jakikolwiek sposób chcieliby wspierać Jarosława Gowina, mieli poczucie, że nie warto, albo aby bali się to robić. Odcinali go od wszystkich. Każdy, kto był z Gowinem, musiał się bać.

Mnie także chcieli zastraszyć, ale powiedziałem, że się na to nie zgodzę i dzisiaj ponoszę tego konsekwencje. Nie boję się ani Jarosława Kaczyńskiego, ani Adama Bielana, ani całej tej ich machinerii. Strach przed nimi, to jest ostatnia rzecz, którą należy robić! To są bardzo mali ludzie, którzy stali za tym, że w styczniu 2023 roku próbowano w jakiś sposób uwikłać mnie w działalność przestępczą.

Już dzisiaj wyniki dochodzenia są takie, że następują umorzenia. Mojemu przyjacielowi, drugiemu podejrzanemu w sprawie, już umorzono postępowanie. Jednak już sam fakt, że go zatrzymano, wpisuje się w metody działania przeciwko Gowinowi. Chcieli mnie odciąć od wszystkich bliskich mi ludzi, a potem zniszczyć. Dokładnie tak samo niszczono Jarosława Gowina i wiem, że wykorzystywano do tego służby. Inwigilowany był jego syn, jego dzieci, po prostu wszędzie szukano czegoś, o co można zahaczyć. Później wkraczała machina medialna, aby go pomawiać, zupełnie bezpodstawnie, jak np. kłamiąc o jego rozmowach z Tuskiem. Angażowano media, które działały na smyczy partii rządzącej i były przez nie finansowane pośrednio przez spółki Skarbu Państwa. Ta machina w polityce działa nie od dziś, tylko że kiedyś można było liczyć co najwyżej na przychylność mediów - że jak się ich tam w jakiś sposób uczciwie i po równo traktuje, to na przykład redaktor kogoś zaprosił, ale mimo wszystko zadawał trudne pytania.

Pamiętam jak dawniej funkcjonowała scena polityczna, dochodziło do debat między najważniejszymi politykami, także Kaczyńskim i Tuskiem. Dziś sobie tego nie wyobrażam. Po pierwsze, ze strachu Jarosława Kaczyńskiego przed taką debatą, bo ostatnią przegrał. Jednak generalnie dlatego, że media, które chodziły na finansowej smyczy PiS, nie mogły mieć innej narracji niż partyjna. Żyliśmy w chorym systemie, który był połączony tylko jednym - tym, że za wszystkim stoją pieniądze i chciwość. Jarosław Kaczyński ma tego pełną świadomość, podobnie zresztą Adam Bielan, że poprzez tą machinę finansową, są w stanie uwikłać ludzi we wszystko. Jest tak dlatego, że jeżeli taki polityk jedzie do Warszawy, zostaje posłem, ministrem – to całe swoje życie temu podporządkowuje. W Warszawie bierze kredyty, kupuje tam dom, zakłada rodzinę. Jeśli po jakimś czasie ktoś powie: będziesz dzisiaj głosował lub postępował tak, tutaj zatrudniał kogoś lub pieniądze przeznaczał na działalność polityczną - to on się temu prawdopodobnie podda. Bo od jednego człowieka mogło zależeć wszystko i na przykład w ciągu miesiąca cała jego rodzina zostałaby bez dochodu. To jest chore państwo, które przez osiem lat stworzył PiS.

Razem z Jarosławem Gowinem, dostrzegając to kilka lat temu, staraliśmy się po prostu maksymalnie to hamować. W pewnym momencie, kiedy to zaczyna pękać, cały aparat państwa jest kierowany przeciwko takim osobom. Mogłem się ułożyć jak wielu innych, zgodzić się na współpracę z Adamem Bielanem, z osobami takimi jak wiceminister, który w stanie wskazującym na spożycie przyszedł do mnie i przekonywał do zdrady Gowina. Ale to był dla mnie mimo wszystko szok, że można zdradzić kogoś, komu zawdzięczało się karierę. Przyszli do mnie wieczorem po udaremnieniu kopertowych wyborów, składając mi propozycję, aby wyciąć Jarosława Gowina. Ci ludzie za stanowiska ministerialne, za funkcje w zarządach spółek Skarbu Państwa powiedzieli, że „dziadek się zużył”. „Dobra, wygrałeś tę bitwę, tu jest taka i taka propozycja - czego chcesz w zamian”? Pewnie gdybym powiedział, że NCBiR, albo może innych elementów które mi się dzisiaj przypisuje, to patrząc na tą zorganizowaną grupę przestępczą, o której mówił minister Żalek, przynajmniej do wyborów mógłbym sobie w tym układzie uczestniczyć. Nie rozmawiałbym z panem, panie redaktorze, ale pewnie w mediach publicznych mógłbym przez 50 minut nadawać, w jakim to cudownym państwie żyjemy i tylko ten przekaz byłby puszczany. Mieliśmy chore, zepsute, skorumpowane państwo.

To zróbmy studium pana przypadku.

Trzeba to uporządkować. Negatywne publikacje zaczęły się zaraz po tym, jak sprzeciwiłem się temu, aby współpracować z Adamem Bielanem czy jego ekipą, która po prostu wprost powiedziała, że chcą wyciąć Jarosława Gowina. Kiedy odmówiłem współpracy, spotkałem się z Adamem Bielanem, który notabene potrafił koło swojego domu, spacerując po jednym z parków, doprowadzać się do takich emocji, że wskakiwał na ławkę i wrzeszczał do mnie w miejscu publicznym, że on zniszczy Jarosława Gowina. Choćby miał poświęcić na to resztę życia i codziennie stawać na konferencji i go kompromitować, to on to zrobi i wyrzuci go - ja to zacytuję, bo to jest znamienne – „na śmietnik polskiej polityki”.

A skąd u Bielana takie emocje? Pytam, bo spisuję i notuję pana relację z jednego powodu. Bo ujawnia pan nieznane kulisy polityki. Może to przez to wielu polityków traktuje pana jako niezrównoważonego.

Źródło gniewu Bielana jest proste i łatwe do zrozumienia. Gowin podważył jego nieomylność i nieomylność Kaczyńskiego. Podważył logikę podporządkowania wszystkiego dla zwycięstwa PiS, ale też zniszczenia wszystkiego, co osiągnął znienawidzony Tusk. Gdyby Kaczyński mu odpuścił, pojawiliby się kolejni. To taka przyczyna ogólna, ale była też konkretna sytuacja wyborcza. Potrzeba swojego prezydenta, uległego i grającego jak prezes zagra. Jarosław Gowin sprzeciwił się wyborom kopertowym. Była realna opcja, że przesunięcie tych wyborów da możliwość techniczną wymiany kandydata. W sondażach przodował w tamtym momencie pan prezydent Duda, a kandydat Koalicji Obywatelskiej miał bardzo niskie notowania.

Kandydatka, pani Małgorzata Kidawa Błońska.

Tak. Gowin mówił też na komisji, że PiS bał się Szymona Hołowni. Także lider PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz, potrafił wtedy zahaczać gdzieś do drugiej tury. Zanim w imię zasad i z obawy przed rozhuśtaniem pandemii zaczęliśmy domagać się przełożenia wyborów, było duże prawdopodobieństwo, że zakończą się one w pierwszej turze i Adam Bielan do tego parł. Chełpił się zresztą, że to on przekonywał w nocy Jarosława Kaczyńskiego. Już następnego dnia ogłosił, że będziemy robić wybory na kształt bawarskich. Tak to nazwał i to były pierwsze wybory kopertowe w Europie, które on chciał powtórzyć, ale w skali całego kraju, a nie jednego landu. To było jednak niemożliwe przy takiej skali. Gowin powiedział na komisji, że było za mało czasu, żeby to zorganizować w sposób demokratyczny i bezpieczny zarazem, pokazał nawet maile Artura Sobonia, które niezbicie tego dowodzą.

Jak rozwinęła się sytuacja?

Prezydentowi Dudzie groziło, że przegra wybory. Pojawił się nowy kandydat. Wyobraża sobie pan redaktor, że gdyby nie kolejna kadencja Dudy mielibyśmy państwo takie, jak do czasu przejęcia władzy przez nową większość? Na przykład eurodeputowany Bielan? Może by go nie było. A to był cel Adama Bielana: być w europarlamencie, mieć wpływ na różne synekury, budować to w taki sposób, jak przedstawił to minister Żalek w kontekście NCBiR. Proszę spojrzeć na umowę koalicyjną Adama Bielana - ona dotyczy obsadzania stanowisk. My w sposób demokratyczny w partii coś decydujemy, a on po prostu naciskał, aby wszystko było realizowane po jego myśli. Tak działa Adam Bielan - w polityce jest w stanie zdradzić każdego. Ja to kiedyś Jackowi Żalkowi zresztą mówiłem – „Odejdziecie od Adama Bielana i jeśli tylko się potkniecie, on się na was będzie odbijał i po waszych trupach szedł do przodu”. Choćby go za rękę złapano, on będzie kłamał. On ma taki modus operandi w polityce. Mam wielu przyjaciół z takiego twardego, starego Prawa i Sprawiedliwości i ci ludzie po prostu wszyscy drapią się po głowie i zastanawiają o co chodzi prezesowi Kaczyńskiemu? Czemu ten człowiek ma jeszcze u niego taki posłuch? Sami się zastanawiają, nie potrafią sobie odpowiedzieć na to pytanie i to jest przerażające.

Podsumowując tę kwestię: skąd to wszystko się wzięło? Ano właśnie stąd, że powiedziałem Adamowi Bielanowi, że ja nie stanę po jego stronie, ale nie muszę wchodzić z nim w spór. Tymczasem w Zjednoczonej Prawicy to było niemożliwe. Musiało być tak, jak chciał. I ruszyła maszyna zniszczenia. Ten człowiek potrafi grać na emocjach. On podczas wyborów, w imię tego, żeby Gowin się dogadał z Kaczyńskim, potrafił mnie straszyć tym, że niebawem będzie w Polsce stan wyjątkowy, a nawet wojenny i wyjadą czołgi. Potrafił mnie pytać: „Robert, ty chcesz, żeby się polała krew”?

Ale kiedy te czołgi miałyby wyjeżdżać? Opowiada pan historię, w którą trudno uwierzyć.

To po kolei. Trwa debata prezydencka. Dzwoni do mnie Adam Bielan. Ja stoję na Wilczej, rozmawiam z nim, a on zadaje mi pytanie: „Robert, czy ja mogę ci zaufać, bo jeśli ty mnie oszukujesz, że ty rozmawiasz z Gowinem”?

Kaczyński z Gowinem przez kilka miesięcy nie mieli ze sobą kontaktu, kompletnie nic. Rozmawiali przez pośredników, w tym przeze mnie i przez Bielana, który był także pośrednikiem w rozmowach z prezydentem Dudą. Na kolejnym posiedzeniu komitetu politycznego mówiono o tym, że zrywają koalicję i że wprowadzą stan wyjątkowy, bo nie będzie można w ogóle przeprowadzić wyborów. W tej sytuacji ja byłem tym, który negocjował, ale całe zaplecze partii szykowało się na plan alternatywny. Zresztą powstała grupa na WhatsApp, w tym oddelegowani młodzi ludzie, która pisała ustawę i miała organizować wybory prezydenckie. Tak na łapu-capu było to wszystko robione. Adam Bielan tam wrzucił swojego mecenasa. Ta sytuacja doprowadziła do tego, że Bielan był wszędzie, gdzie mógł włożył swoje łapska i napsuć nam państwo polskie. Nawet w kontekście konstytucyjnych, najważniejszych instytucji, takich jak prezydent i wybory prezydenckie.

I dochodzi do sytuacji, kiedy ma być to posiedzenie komitetu politycznego i on mi mówi o tym, że Jojo czyli Joachim Brudziński jedzie na ostatnie PKP i że jak teraz tego nie dogadamy, to będzie ogłoszony jakiś stan wyjątkowy, zaraz wyjadą na ulicę czołgi, będą zamieszki, bo opozycja zrobi gnój. No i generalnie rzecz biorąc - poleje się krew. „Chcesz mieć krew na rękach” – pytał.

Byłem przerażony tą sytuacją, czułem się odpowiedzialny za pośredniczenie w tych rozmowach. Państwo po prostu wisiało na włosku, więc powiedziałem: „Adam, idę przekonać Jarka do ostatnich rzeczy, z których ma zrezygnować. Wiem, że technicznie się nie da pewnych rzeczy wykonać.” Wszedłem do pokoju premiera Gowina, włączyłem głośnomówiący telefon i powiedziałem: „Panowie, ja nie będę już dalej pośredniczył w awanturach, jak między dziećmi. Potwierdźcie ustalenia między sobą”, bo Bielan chciał usłyszeć głos Gowina, że on się zgadza na postulaty, na które się nie chciał zgodzić, na przykład brak potwierdzenia odbioru przesyłki pocztowej, co do kopertowych wyborów. I w końcu Jarosław Gowin powiedział na głośnomówiącym: „Tak, potwierdzam” i wtedy sprawy ruszyły błyskawicznie. Adam Bielan zadzwonił do prezesa Kaczyńskiego i przekazał nasze ustalenia. Prezes Kaczyński kazał wtedy podziękować „temu młodemu, dobremu człowiekowi”. Nie pamiętam, co wtedy poczułem, ale raczej nic szczególnego. Za to dziś, wydaje mi się, że takie stwierdzenie brzmi jak kpina. To są jednak błahe rzeczy, bo przede wszystkim chodziło o termin wyborów, żeby je przesunąć, licząc na to, że ta pandemia po prostu wyhamuje, spadnie liczba zakażeń w późniejszym okresie i tak się ostatecznie stało. Dzięki temu mieliśmy normalne wybory, frekwencja naturalnie wzrosła i głosowanie odbyło się w sposób, mimo wszystko, demokratyczny.

Przecieram oczy ze zdumienia, bo jednak to wszystko, co pan przedstawia, nie ma wiele wspólnego z troską o państwo i jakąkolwiek próbą rozwiązania problemu, który wynikał z bezprecedensowej pandemii, która paraliżowała cały niemal świat.

Dziś wspominam to jeszcze gorzej i wyczuwam, że Bielan od początku grał fałszywie. On jest znanym manipulatorem - potrafił we mnie, w osobie, która ma przecież doświadczenie biznesowe w negocjacjach, wzbudzić emocje, kreśląc obraz wybuchu walk na ulicach, protestów tłumionych przez wojsko. Najgorsze skojarzenia. A przecież człowiek nie jest tak cyniczny, żeby myśl o odpowiedzialności za wybuch przemocy, którą mogłem powstrzymać nie złagodziła mojego stanowiska. Takie krańcowe decyzje były omawiane, a kwestia stanu wyjątkowego była na stole i to zresztą nie raz.

Wielu czytelnikom trudno będzie w to uwierzyć…

Mam na to dowody w postaci rozmów na Whats App i podziękowania Adama Bielana. Te materiały dowodowe są zabezpieczone i nie tylko takie. Generalnie nie mam problemu z mówieniem prawdy. Zawsze konfrontując się z politykami, nawet na trudnych posiedzeniach prezydium mówiłem „to połóżmy rękę na wariograf, bo kłamiesz” - i każdy się wycofywał. Oczywiście to było w formie żartu, ale generalnie prawie każdy kłamiący się wycofuje.

Ja nie mam problemu z mówieniem prawdy, bo prawda i tak zawsze wychodzi, a nie wszystkie dowody da się zniszczyć. W tych ostatnich 8 latach zawsze było tak, że nawet po czasie ktoś coś powie, coś napisze, wyśle komuś jakieś nagranie i tak dalej. Mam takie dowody również w sprawach wykreowanych w prokuraturze, które się toczą i mimo wielkich wysiłków, nic nie przynoszą. Tylko jednego się nie da zmyć, panie redaktorze - jeżeli się z kimś w polityce nie dało wygrać na argumenty, albo nie dało się do swoich planów przekonać większości w swojej partii, to zaczynała się brudna gra, w której wszystkie chwyty były dozwolone. Nie było żadnej litości. Bielan robi to do dzisiaj, choć bez mediów publicznych ma mniej możliwości. Zatrudnia do tego zaprzyjaźnione media konkretnej opcji politycznej i taką osobę się systemowo zniesławia, bombardując kolejnymi zarzutami, bez względu na to, jak bardzo są oderwane od faktów. Najpierw delikatnie, obserwując, czy ta osoba wycofuje się z polityki, albo chociaż ze swoich argumentów, a jeśli nie, to ostro - buduje się narrację, którą chce się sprzedawać. Adam Bielan miał dostęp do mediów, bo był takim posłannikiem Jarosława Kaczyńskiego do przykrywania różnych spraw. Nie jedynym, ale jednak bardzo w tym doświadczonym. Nie jest tajemnicą, że PiS ma odłożone na półce mnóstwo tematów do odwracania uwagi i o tym mi mówił sam Adam Bielan. On tak funkcjonuje w polityce od lat. Nauczył się tego chyba jako rzecznik PiS – metoda, żeby przykrywać swoje afery innymi, wyciąganymi celowo aferami. Takie haki i prowokacje czekają w poczekalni, tym się zajmują ludzie od propagandy.

Powiedzmy, że jakaś sprawa mocno dotykała Polaków, ich kieszeni np. wysokie ceny żywności – wtedy celowo wypuszczano do wypowiedzi jakiegoś polityka Prawa i Sprawiedliwości z ostrą narracją antyaborcyjną. I gwałtowny, emocjonalny spór przykrywał prawdziwy problem. Tak było także w przypadku setek milionów złotych z NCBiRu, które mogły zniknąć – ludzie dostali inny temat, który budził emocje i to na nim skoncentrowała się debata publiczna.

Zresztą sam pan Sławomir Jastrzębowski z Salonu24 jest dobrym przykładem, bardzo często potrafi z dużym dystansem mówić o tym, jak funkcjonują takie media i z uśmiechem dawać do zrozumienia, że każdy z tego korzysta. Ja myślę, że nie każdy, ale należy się zgodzić z tym, że rzeczywiście te media inspirowane przez PiS zaczęły o mnie pisać.

W kontekście pozostałych spraw, no cóż naiwnie podchodziłem do państwa i do bycia w polityce. Nigdy nie piastowałem żadnych publicznych stanowisk, nie byłem ministrem czy nawet urzędnikiem. Nigdy nawet do tego nie aspirowałem. Miałem propozycje ze spółek Skarbu Państwa czy nawet pracy w ministerstwie, ale byłem jedynie doradcą społecznym pana premiera Gowina za co nie pobierałem wynagrodzenia. Jeździłem do Warszawy za swoje pieniądze głównie w celach zawodowych, a polityka była „przy okazji”. Wyłożyłem więcej swoich prywatnych pieniędzy na działalność publiczną i społeczną niżeli np. otrzymałem w formie diet radnego, a i te środki przeznaczałem na sport w Gorzowie czy zawodników sportów indywidualnych. Na pewno skorzystałem z tego, że będąc w polityce, poznałem wielu ciekawych ludzi. Nie żałuję tego okresu mimo tych wszystkich perturbacji, bo ci ludzie są dzisiaj w moim życiu, są moimi przyjaciółmi, spotykamy się też rodzinnie, więc polityka na pewno jest ciekawym elementem mojego życia, ciekawą przygodą.

Źródło: Radio ZET/ rozmawiał Radosław Gruca