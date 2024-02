Duda zawiódł Kaczyńskiego. Spotka go sroga kara, przed którą nie ma jak uciec

Jedno jednak trzeba mu oddać: Duda nie jest jak Mariusz Błaszczak, Adam Glapiński czy Julia Przyłębska. W działaniach tych i wielu innych nominatów z obozu PiS, nie sposób odnaleźć nawet śladu postawienia się Jarosławowi Kaczyńskiemu. A Duda – rzadko, bo rzadko, ale się stawia. Może ze strachu przed czymś innym niż gniew prezesa, może pod wpływem innych sił niż PiS. Trudno powiedzieć, że się stawia. I tym doprowadził do sytuacji, w której Kaczyński uważa, że Donald Tusk został premierem właśnie dzięki prezydentowi. Bo Duda najpierw się wystraszył Lex Tusk, a potem w porażce Kaczyńskiego zobaczył dla siebie szansę na przejęcie rządu dusz na prawicy. Na to Kaczyński nikomu nie pozwoli więc teraz w rewanżu niszczy autorytet prezydenta w oczach tzw. ludu pisowskiego.

Kaczyński – wieczny opozycjonista

Jest jedna cecha, której nie ma Kaczyński, a mają i mieli wszyscy polscy politycy w III RP – miał ją nawet Andrzej Lepper, którego kariera wyrosła przecież na rolniczych blokadach. Gdy zdobywają władzę, pojawia się u nich świadomość ograniczeń w demokracji, odpowiedzialność za spokój społeczny. Dla lidera Zjednoczonej Prawicy przejście z opozycji do rządu różni się tylko tym, że w miejsce „imposybilizmu” wchodzi „wszechmocność”. W skrócie: gdy prezes PiS jest w opozycji i ma przeróżne pomysły, których realizacja często oznaczałaby wywalenie do góry nogami obowiązującego porządku (także prawnego), zdobywając władzę po prostu to realizuje, bez względu na koszty. Cel uświęca środki.

Kaczyński nie robi tego, by osiągnąć jakiś element programu dla ludzi – reformę podatków, czy zmian w ochronie zdrowia. Jego celem jest tylko zwiększanie władzy: uzyskanie wpływu na wymiar sprawiedliwości, utrzymanie władzy nad prokuraturą nawet mimo przegranej w wyborach, czy wybór na prezesa TVP zależnego od siebie kandydata. A od 2010 roku wyeliminowanie Tuska z polskiej polityki. Koszty Kaczyńskiego nie obchodzą.

Gdy widmo porażki wyborczej najpierw zajrzało PiS w oczy, a potem się zmaterializowało, Kaczyński od Dudy oczekiwał tylko dwóch rzeczy: zablokowania możliwości objęcia teki premiera przez Tuska oraz utrzymania wpływów PiS za wszelką cenę. Zdaniem Nowogrodzkiej, w obu sprawach Duda zawiódł. Dzisiaj więc Kaczyński robi wszystko, by obciążyć go za to odpowiedzialnością. W tym środowisku najwyższą karą jest stworzenie atmosfery, że kolaboruje się z Tuskiem. Mało kto dzisiaj pamięta, że w 2006 roku Kazimierz Marcinkiewicz stracił tekę premiera, bo miał potajemnie spotkać się z liderem PO.

Duda – postać tragiczna

Andrzej Duda nie odnajduje się w klimacie wojny politycznej. Nigdy nie był „fighterem”. Zawsze stał w drugim szeregu, nawet gdy został rzecznikiem PiS. I dopiero w kampanii prezydenckiej trafił na pierwszy plan, ale jako fajny kandydat, bez Kaczyńskiego za plecami, wręcz partyjnie niezależny młody i nieskazitelny doktor prawa z Krakowa, którego żona „prezesa się nie boi”.

Duda sądził, że kampanijny sen będzie trwał i w czasach prezydentury. Razem z Beatą Szydło uwierzyli w kampanijną bajkę o rozdawaniu ludziom pieniędzy z Kaczyńskim i Antonim Macierewiczem „schowanymi w szafie”. I szybko oboje zostali brutalnie sprowadzeni na ziemię przez prezesa, który nie musiał się już liczyć z nikim mając większość w obu izbach parlamentu i swojego prezydenta. W bajce Kaczyńskiego, Duda miał wykonywać jego rozkazy. Prezydent szybko go rozczarował, bo Kaczyński nie oczekuje lojalności na 90 tylko na 100 procent.

Zemsta prezesa

Po porażce PiS 15 października Duda miał nadzieję, że koszmar realizowania pomysłów prezesa się skończył. Liczył, że w nowej sytuacji to on zostanie liderem opozycji – w końcu jako jedyny zachował wysokie stanowisko. Szykował się na ostre starcia z Tuskiem, którego też nie lubi. Tyle że Kaczyński Tuska nienawidzi.

Moment, w którym prezes PiS zdał sobie sprawę, że nie uda się uciec przed scenariuszem Tuska jako premiera był jak z najczarniejszych snów. I ktoś musiał być temu winny. Tym jest winnym został Duda, bo ustami Marcina Mastalerka, zamiast blokować Tuska, wysyłał Kaczyńskiego na emeryturę. A przecież już wcześniej wyrwał zęby komisji Lex Tusk, której raport miał ustawowo pozbawić lidera PO możliwości zajmowania stanowisk państwowych. Potem długie spotkanie w Sejmie, gdy Tusk wygłosił exposé. Teraz kwestia budżetu, gdy pojawiła się szansa na wybory a Duda ją zablokował. Prezydent wiedział bowiem, że niepodpisanie budżetu i wysłanie go do TK to otwarcie ścieżki, na której „odkrycie towarzyskie Kaczyńskiego”, czyli Julia Przyłębska uzna, że budżet jest niekonstytucyjny, a zatem nie został przedstawiony do podpisu prezydenta przed 29 stycznia i prezes publicznie zażąda od Dudy rozpisania nowych wyborów. Czy Kaczyński naprawdę ich chciał? Tego się nie dowiemy. Ale zablokowanie tego scenariusza było dowodem, że Duda woli mieć Tuska jako premiera.

Duda tak ochoczo ściskał się z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem, by wysłać sygnał do ludzi PiS i swoich wyborców „hej, to ja, wasz Andrzej, przecież Tusk jest i moim wrogiem”. Tyle że machina ruszyła. Duda nie jest w stanie zrobić tego, czego oczekuje od niego Kaczyński. A wszystko, co zrobi mniej jest dla Nowogrodzkiej dowodem, że „znów zdradził”. Jak wtedy, przy Lex Tusk. A najgorsze dla sytuacji w Polsce jest to, że Duda w swoim tragizmie nadal będzie się starał.