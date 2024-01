"Andrzej Duda był oburzony". Burza po skandalicznej wypowiedzi

Marcin Mastalerek w Telewizji Republika został zapytany w poniedziałek o wypowiedź Jana Pietrzaka, który dzień wcześniej - również na antenie Telewizji Republika - opowiadał - jak to sam nazwał - "okrutny żart" z imigrantów i obozów zagłady. Skandaliczne słowa satyryka wywołały lawinę oburzenia. Na wypowiedź zareagowało Muzeum Auschwitz, minister sprawiedliwości Adam Bodnar, a Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych złożył zawiadomienie już do prokuratury.

"Andrzej Duda był oburzony" wypowiedzią Jana Pietrzaka w TV Republika

Mastalerek podkreślał, że także prezydentowi słowa, które padły na antenie TV Republika się nie podobały. - Był nimi oburzony - podkreślił. - Jan Pietrzak powiedział w ogóle, że jest to okrutny żart. To nie był żart. Są w Polsce tematy i sprawy, których nie wolno wykorzystywać - dodał.

- To była dla mnie bezdennie głupia wypowiedź, ja się na nią nie godzę. Gdybym spotkał Jana Pietrzaka, powiedziałbym mu to – mówił dalej Mastalerek. - To nie była wypowiedź wyrwana z kontekstu. To była wypowiedź oderwana od logiki rzeczywistości i przyzwoitości - podkreślił.

Mastalerek nie broni Pietrzaka, ale "na tym polega wolność słowa"

Mastalerek dodał przy tym, że "na tym polega wolność słowa, że nie napuszczamy prokuratora, bo Jan Pietrzak to powiedział. Nie napuszczamy prokuratora na telewizję - stwierdził, po czym uderzył w szefa resortu sprawiedliwości Adama Bodnara. - Mógłby tutaj przyjść, usiąść tak jak ja tu siedzę i powiedzieć tak samo, jak ja. Woli występować do prokuratury - stwierdził. - Jeśli tak widzi wolność, to jest to jego sprawa, natomiast my nie możemy się na to godzić - dodał.

- Jeśli minister sprawiedliwości zajmuje się wypowiedzią publicysty i satyryka, to zaczynam się zastanawiać, czy jemu chodzi właśnie o tego publicystę i satyryka, czy chodzi o gigantyczny sukces Telewizji Republika i o to, że to ona dziś staje się telewizją, która jest oglądana - stwierdził Mastalerek.

Radio ZET / TV Republika