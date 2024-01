Andrzej Duda ma nowy plan ws. TVP. Chce zrobić "krok wstecz"

- Prezydent wyraźnie dał do zrozumienia, że ten stan mediów publicznych mu nie odpowiada, przypomniał też historię z próbą odwołania Jacka Kurskiego, która zakończyła się niepowodzeniem z jego strony. Potem również odniósł się do bieżących działań ministra kultury. Chociaż nie pałał tutaj oburzeniem, wyraził krytyczny pogląd, że jest to niezgodne z prawem - przekazał prof. Kowalski, oceniając stosunek Andrzeja Dudy do TVP.

Medioznawca dodał, że pojawiła się propozycja, aby wrócić do stanu prawnego z 2015 roku. Miałoby chodzić o to, by wycofać małą ustawę medialną i ustawę o Radzie Mediów Narodowych.

Czy działania rządu Tuska ws. TVP są zgodne z prawem?

Prof. Tadeusz Kowalski odniósł się też do uchwały KRRiT na temat likwidacji mediów publicznych. - Ten ostatni ruch, postawienie w stan likwidacji, jest zgodny z ustawą. Jest taki artykuł 29 par. 4 ustawy o radiofonii i telewizji. On mówi, że w sprawach nieuregulowanych obowiązuje kodeks spółek handlowych. Nikt tego przez kilkadziesiąt lat nie kwestionował - tłumaczył, odpowiadając na zarzuty polityków i sympatyków PiS.

Piasecki wtrącił, że w statucie TVP z 2017 roku jest scenariusz likwidacji. - Tak, ale on akurat otwierał inną możliwość działania dla ministra, który umożliwiał zawieszenie tymczasowe zarządu, mogące trwać do sześciu miesięcy. Być może w tym czasie trzeba by przygotować nową ustawę o mediach publicznych - wyjaśnił ekspert. - Ten pierwszy scenariusz ze zmianą zarządów, był ryzykowny prawnie. Nie wiemy w końcu, jak będzie, bo pewnie z KRS-u te uchwały będą wycofane, więc zostaje wariant likwidacyjny - dodał.

Prof. Kowalski podkreślił, że większość w KRRiT sympatyzuje z Prawem i Sprawiedliwością. - Widzę takie nastroje rewanżyzmu, chęci karania. Była propozycja, by ukarać prezesa za wyłączenie sygnału TVP Info, przy czym termin mijał 29 grudnia o północy, dlatego ten program został wznowiony. Zgodnie z prawem, można byłoby ukarać bezpośrednio prezesa, czyli tę osobę nominowaną karą w wysokości sześciokrotności średniego wynagrodzenia. [...] Padło pytanie, do kogo skierować pismo. Szef KRRiT odpowiedział, że do "zarządu TVP" - mówił medioznawca.

Jak naprawić media publiczne?

- Większość KRRiT jednoznacznie przesądza w uchwale, że obecny stan jest bezprawny, z czym ja się nie zgadzam. [...] Nie analizują już tego programu, że zmienił się jego charakter, że jest to próba programu bezstronnego i zrównoważonego. Bardziej zajmują stanowisko polityczne, niż merytoryczne - zaznaczył prof. Kowalski. Niektóre reakcje w tej sprawie nazwał wręcz "histerycznymi". - Mówi się o "wojnie hybrydowej", o infrastrukturze krytycznej państwa, że jest zagrożona. To są rzeczy oczywiście nieprawdziwe i są tylko oceny polityczne - stwierdził.

Prof. Tadeusz Kowalski został też zapytany o pomysł na naprawę mediów publicznych. - Moim zdaniem główną przyczyną degrengolady jest działalność Rady Mediów Narodowych. To organ absolutnie do likwidacji, zasiadają w nim czynni politycy, działa bez żadnych procedur - ocenił.

- Został przygotowany dwa lata temu projekt, był szeroko konsultowany, uczestniczyło kilkadziesiąt osób. On zakłada wyłonienie rad powierniczych. Skupiałyby one funkcje rady nadzorczej, czyli odpowiedzialnej za sprawy finansów oraz rady programowej, która oceniałaby jakość działań. Kluczowy jest skład tej rady powierniczej. W każdym scenariuszu politycy są w mniejszości, jeżeli w ogóle są. Nie zakładamy całkiem eliminacji polityków, bądźmy realistami, polityka też jest częścią życia. Nie chodzi o to, aby media nie zajmowały się polityką, ale żeby nie ulegały upartyjnieniu by starały się być ponad to - podsumował ekspert.

Źródło: Radio ZET/TVN24