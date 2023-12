Andrzej Duda nie ma wątpliwości. "Sąd w rażący sposób złamał Konstytucję"

Gościem Radia ZET w czwartkowym programie Bogdana Rymanowskiego był prezydent Andrzej Duda. Jednym z tematów poruszonych w porannej rozmowie była sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy zostali prawomocnie skazani w związku z tzw. aferą gruntową. Przypomnijmy, że obaj politycy zostali przed laty ułaskawieni.

Andrzej Duda w Radiu ZET: Nie zgadzam się z werdyktem sądu

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem. Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o szczegóły rozmowy, odpowiedział: - Powiedziałem im, że jeśli zostaną umieszczeni w zakładzie karnym, będą pierwszymi po 89. roku więźniami politycznymi w Polsce.

- Ja się absolutnie nie zgadzam z werdyktem sądu. Uważam, że to jest całkowite złamanie norm Konstytucji. Jako prezydent Rzeczypospolitej zastosowałem ułaskawienie. To jest prerogatywa prezydencka nieobwarowana żadnymi warunkami, wobec której nie ma żadnych środków prawnych - powiedział.

"Jest grupa upolitycznionych sędziów"

Odpowiadając na uwagę prowadzącego, że "Sąd Najwyższy jest innego zdania", Andrzej Duda stwierdził: - To jest rażące złamanie Konstytucji w zakresie prezydenckich prerogatyw. Niestety mamy taką sytuację w Polsce, że sądy z przyczyn politycznych uprawiają bezprawie.

- Nie mam tutaj specjalnych wątpliwości. Pani sędzia (Anna Bator-Ciesielska - red.) zdaje się jest członkiem jednego ze stowarzyszeń sędziowskich, które w rażący sposób walczyło z do niedawna jeszcze władzą, a w związku z tym z panem Kamińskim i panem Wąsikiem, demonstrując swoje polityczne przekonania, co nigdy nie powinno mieć miejsca w przypadku sędziów. Jest grupa sędziów w Polsce, którzy są tak upolitycznieni, że powinni być wykluczeni ze stanu sędziowskiego - mówił Andrzej Duda. Zapytany o to, których sędziów miał na myśli stwierdził jedynie, że "obywatele to wiedzą".

Duda: Nie mam wątpliwości co do pana Kamińskiego

Prezydent stwierdził też, że "polskie sądy mają wielki problem ze skutecznym skazaniem kogoś za korupcję". - Ale jak widać, nie miały żadnego problemu, żeby w sposób nieprawdopodobnie zdeterminowany ścigać ludzi, którzy z tą korupcją walczyli. Bo panowie zostali skazani wyłącznie za to, że w sposób bezsprzeczny walczyli z korupcją - ocenił prezydent.

Andrzej Duda zapewnił jednocześnie, że "nie ma żadnych wątpliwości co do postawy państwowej i działalności Mariusza Kamińskiego. Ten, jak stwierdził prezydent, "służył polskiemu społeczeństwu". No koniec jeszcze raz podkreślił, że wydany wobec nich akt łaski "jest obwiązujący i jest ułaskawieniem całkowitym".

Źródło: Radio ZET