Andrzej Duda pozwany. "Pierwsza taka sytuacja w historii Polski"

Prezydent Andrzej Duda w programie "Gość Wiadomości" w TVP Info skomentował film "Zielona Granica" Agnieszki Holland. Produkcja o kryzysie migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej była mocno krytykowana przez polityków PiS jako "antypolska" i uderzająca w etos strażnika granicznego.

- To, że pani Holland pokazuje polskich funkcjonariuszy, wykonujących zadania dla polskiego społeczeństwa, dla bezpieczeństwa nas wszystkich, w ten sposób, to ja nie dziwię się, że funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy zapoznali się z tym filmem, użyli tego hasła znanego nam z okupacji hitlerowskiej, kiedy propagandowe hitlerowskie filmy pokazywano w naszych kinach: "tylko świnie siedzą w kinie" - powiedział Duda. Za te słowa został właśnie pozwany.

Andrzej Duda pozwany. Ma 60 dni na odpowiedź

Jak poinformowała "Gazeta Wyborcza", Sąd Okręgowy w Warszawie przyjął pozew złożony przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Prezydent ma 60 dni na odpowiedź ws. pozwu, który złożono jeszcze przed wyborami parlamentarnymi.

- To pierwsza taka sytuacja w historii Polski, gdy organizacja pozarządowa, jaką jest nasz Ośrodek, skutecznie pozwała urzędującego prezydenta RP - komentował szef OMZRiK Konrad Dulkowski w rozmowie z dziennikiem.

Jego zdaniem Duda, używając hasła z czasów okupacji nazistowskiej „Tylko świnie siedzą w kinie", obraził grupę osób, która zapoznała się z filmem Holland. - Osoby, które wybrały się do kina na pokaz ww. filmu, poczuły się nie tylko „świniami", ale przede wszystkim osobami, które wspierają działalność propagandystów. Hasło „Tylko świnie siedzą w kinie" pochodzi bowiem z czasów okupacji i jego celem było zniechęcenie Polaków do oglądania w kinach niemieckich filmów propagandowych - mówił Dulkowski.

Kilka dni po swojej wypowiedzi w TVP Duda tak tłumaczył się w TVN24: - Czy pan redaktor wie, co to jest prawo cytatu? To nie była moja wypowiedź, to był cytat. Powiedziałem, że cytuję wypowiedź przedstawicieli Straży Granicznej i mówiłem, że się nie dziwię, jeżeli prawdą jest to, co oni mówią, że jest to film, który oczernia polską Straż Graniczną, który pokazuje ich niemalże jako sadystów, a takie były wypowiedzi, że jest to film w powszechnym odbiorze antypolski.

Konrad Dulkowski podsumował: - Andrzej Duda wcześniej znieważał osoby nieheteronormatywne, jego agresywna kampania wyborcza doprowadziła do fali nienawiści wobec osób LGBT+. Nigdy nie poniósł z tego powodu odpowiedzialności. Mamy nadzieję, że teraz to się zmieni.