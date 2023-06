Andrzej Duda wszczyna alarm. "Wymaga to twardej odpowiedzi NATO"

Andrzej Duda wziął we wtorek udział w spotkaniu w Hadze przed lipcowym szczytem NATO w stolicy Litwy. Podczas konferencji prasowej prezydenta pytano, jak bardzo niepokojący jest ruch właściciela rosyjskiej najemniczej Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna w kierunku Białorusi i fakt, że wagnerowcy mogą za nim tam podążyć. – To jedna z głównych kwestii, które jak liczę omówimy na szczycie w Wilnie, a w mojej opinii wymaga to pewnych decyzji. Trudno powiedzieć, czy zapadną one podczas nadchodzącego szczytu w Wilnie, bo to dosyć trudny proces, ale liczę, że omówimy tę kwestię – mówił.

Prezydent ocenił, że "Grupa Wagnera na Białorusi, obecność Prigożyna na Białorusi to bardzo poważny i niepokojący problem". – Musimy podjąć pewne decyzje, bardzo silne decyzje. Wymaga to według mnie bardzo twardej odpowiedzi NATO – stwierdził Duda.

Szef NATO: jesteśmy gotowi bronić sojuszników

Szef NATO Jens Stoltenberg stwierdził we wtorek, że jest za wcześnie na ocenę konsekwencji obecności Prigożyna na Białorusi i tego, że prawdopodobnie trafi tam też część najemników. – Ale oczywiście monitorujemy sytuację i jesteśmy więcej niż gotowi, by bronić wszystkich naszych sojuszników, szczególnie tych, którzy są państwami granicznymi z Białorusią. Również mówiliśmy o tym w trakcie naszego spotkania – powiedział.

Stoltenberg zwrócił uwagę, że jednym z państw graniczących z Białorusią jest Litwa, którą odwiedzał w ostatnich dniach. – Widziałem, w jaki sposób siły NATO i niemieckie siły ćwiczą tak, by zwiększyć rozmiar grupy bojowej do rozmiaru brygady – mówił, wskazując, że Niemcy zadeklarowały zwiększenie obecności swoich żołnierzy w tym kraju. Sekretarz generalny zapewnił, że NATO uruchamia wszelkie działania potrzebne do tego, aby nie było wątpliwości, że jest gotowe bronić każdego cala sojuszniczego terytorium. Robi to – jak dodał – aby zapobiegać konfliktom, nie je prowokować. – Ta wiadomość jest jasno wysyłana wszystkim potencjalnym wrogom, w tym oczywiście do Moskwy i do Mińska – podkreślił.

Łukaszenka: Prigożyn jest na Białorusi

Właściciel rosyjskiej najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn przebywa na Białorusi – poinformowała we wtorek agencja Reutera, przytaczając słowa białoruskiego dyktatora Alaksandra Łukaszenki, cytowanego przez białoruskie media rządowe. – Białoruś nie buduje żadnych obozów dla Grupy Wagnera, ale jest gotowa, by udostępnić jej jedną z opuszczonych baz wojskowych, jeżeli najemnicy o to poproszą – przekazał również Łukaszenka.

Prigożyna nie widziano od soboty. Ostatni raz pokazał się publicznie, gdy opuszczał Rostów nad Donem po tym, jak nakazał odwrót swoich oddziałów, z którymi zapowiadał zdobycie Moskwy. We wtorek rano śledzono samolot, należący rzekomo do Prigożyna, który wystartował z Moskwy i wylądował na Białorusi. "Anonimowy amerykański urzędnik zasugerował, że zatrzymał się on w jednym z hoteli w Mińsku, który nie ma okien" – napisał portal brytyjskiej telewizji Sky News.

RadioZET.pl/PAP