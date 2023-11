Andrzej Duda wygłosi orędzie. Wiceszef kancelarii prezydenta potwierdza

Andrzej Duda jako prezydent aktywnie bierze udział w rozpoczęciu nowej kadencji parlamentu i powołaniu nowego rządu. To głowa państwa wyznaczyła termin pierwszego posiedzenia, wskazała marszałka seniora obu izb oraz desygnuje kandydata na premiera.

W niedzielę doradca prezydenta poinformował, że podczas 1. posiedzenia Sejmu X kadencji głos zabierze Andrzej Duda. - Orędzie zostanie wygłoszone i jest ono zgłoszone do jutrzejszego (poniedziałek 13 listopada - red.) porządku obrad pierwszego posiedzenia Sejmu i pan prezydent wystąpi ze stosownym wystąpieniem, skierowanym do parlamentarzystów, skierowanym do Polaków - powiedział na antenie TVP Info zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik.

Orędzie Andrzeja Dudy. Co powie prezydent?

Jak wyjaśnił, prezydent na pewno będzie mówił o ważnych kwestiach związanych ze strategicznymi decyzjami, które zapadają, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Wiceszef Kancelarii Prezydenta zapewnił też, że Andrzej Duda będzie wspierał rząd we wszystkich działaniach, które będą dobre dla Polski i Polaków.

- Prezydent na pewno będzie z wielką uwagą przyglądał się temu, co się będzie działo, jeśli chodzi o ukonstytuowanie się nowego rządu, ale także o kolejne działania, które będą podejmowane. Proszę mieć pewność, że we wszystkich tych działaniach, które będą dobre dla Polski i dobre dla Polaków, rząd będzie miał wsparcie prezydenta - stwierdził Ćwik.

W poniedziałek w południe na inauguracyjnym posiedzeniu zbiera się Sejm X kadencji, podczas którego nowi posłowie złożą ślubowanie, wybrany zostanie marszałek Izby i wicemarszałkowie. Konstytucja oraz Regulamin Sejmu stanowią, że na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Izby premier Mateusz Morawiecki złoży dymisję swojego rządu.

Według deklaracji Andrzeja Dudy misję sformowania nowego gabinetu otrzyma Mateusz Morawiecki, choć PiS nie ma większości w Sejmie (ma 194 posłów, a potrzeba 231). Według konstytucyjnych terminów kandydat obozu Zjednoczonej Prawicy może być u władzy aż do połowy grudnia.

Źródło: Radio ZET/PAP