Niespodziewane wystąpienie prezydenta. Andrzej Duda zabiera głos

Andrzej Duda udzieli w poniedziałek „wypowiedzi dla mediów” – zapowiedziała 29 maja o poranku Kancelaria Prezydenta RP. Nie podano szczegółów wystąpienia głowy państwa w Pałacu Prezydenckim.

Andrzej Duda z niezapowiedzianym wystąpieniem o 10.30

Zaznaczmy, że na decyzję prezydenta czeka ustawa powołująca państwową komisję ds. badania wpływów rosyjskich w latach 2007-2022, zwana potocznie jako „lex Tusk”. Sejm przyjął ją w piątek 26 maja, odrzucając sprzeciw Senatu w tej sprawie. Rządzący nie kryją, że były premier jest pierwszy do rozliczeń w tym kontekście. Wielokrotnie o skazaniu Tuska mówił poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski. W podobnym tonie wypowiedział się w poniedziałek w Radiu ZET wiceszef MON Marcin Ociepa.

Podpis prezydenta oznaczałby, że powstanie specjalna komisja z uprawnieniami prokuratorskimi i sędziowskimi. Miałaby funkcjonować na zasadach podobnych do komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji warszawskiej. Według przyjętego przez Sejm projektu PiS komisja mogłaby wydawać zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi do 10 lat.

- Można się spodziewać w krótkim terminie decyzji pana prezydenta, która zostanie ogłoszona publicznie, bo jawność życia publicznego jest również wartością konstytucyjną – mówił w niedzielę w TVN24 prezydencki minister Andrzej Dera.

