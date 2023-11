Andrzej Duda zdecydował. Co zrobi prezydent? Oto 5 możliwych scenariuszy

Andrzej Duda ma 6 listopada wygłosić orędzie, w którym ogłosi swoją decyzję w sprawie tzw. pierwszego kroku - przekazał prezydencki doradca Marcin Mastelerek. "Decyzja jest ostateczna, więc ścigającym się na apele do prezydenta polecam spokojne oglądanie wieczornego orędzia" - napisał polityk.

Ruch ten jest zaskakujący, bo z dotychczasowych wypowiedzi prezydenta oraz jego otoczenia wynikało, że nie będzie się on spieszył z decyzją, a na pewno nie zostanie ona ogłoszona przed pierwszym posiedzeniem Sejmu, czyli 13 listopada. Nie jest jednak przesądzone, że w poniedziałek Andrzej Duda przedstawi swojego kandydata na premiera. Na stole jest kilka politycznych wariantów.

Co zrobi prezydent? 5 możliwych scenariuszy

Informacje ws. orędzia prezydenta w "Gościu Radia ZET" skomentował sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński. - Czekamy na spokojnie. To raczej prezydent Andrzej Duda z dość naturalnej kwestii tworzy wielką zagadkę - mówił polityk dotychczasowej opozycji.

Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy zostanie wyemitowane w poniedziałek 6 listopada, prawdopodobnie o godz. 20. Co może ogłosić prezydent? Oto kilka prawdopodobnych wariantów.

Scenariusz nr 1 - Andrzej Duda powierzy misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu

W tym momencie jest to najbardziej prawdopodobna decyzja. Andrzej Duda wywodzi się z tego samego obozu, co Mateusz Morawiecki, a dodatkowym argumentem za taką decyzją jest uzyskanie najlepszego wyniku w ostatnich wyborach właśnie przez PiS. Andrzej Duda niedawno tłumaczył, że Morawiecki zapewnił go o tym, że jest w stanie stworzyć sejmową większość. Duda może także tłumaczyć taką decyzję formalnym brakiem umowy koalicyjnej między KO, Trzecią Drogą i Lewicą i przedłużającymi się negocjacjami.

Scenariusz nr 2 - Andrzej Duda powierzy misję tworzenia rządu Donaldowi Tuskowi

Choć wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, to jednak dotychczasowa opozycja demokratyczna (KO, Trzecia Droga, Lewica) ma w nowym Sejmie większość i zdolność utworzenia rządu. Wspólnym kandydatem na premiera tych trzech ugrupowań jest Donald Tusk. Nawet jeśli w "pierwszym kroku" misję utworzenia rządu otrzyma Mateusz Morawiecki, najpóźniej w grudniu Sejm i tak wybierze Donalda Tuska na premiera. Być może więc prezydent nie będzie chciał przedłużać tego procesu i od razu nominuje Tuska. Jak ustaliła "GW", szef MSWiA Mariusz Kamiński polecił szefom służb, aby zdecydowali o swojej przyszłości do pierwszego posiedzenia nowego Sejmu, bo wiadomo już, że prezydent wskaże na nowego premiera Donalda Tuska.

Scenariusz nr 3 - Prezydent zaproponuje innego kandydata

Jest to scenariusz mało prawdopodobny, bo w dotychczasowych rozmowach nikt z obozu Andrzeja Dudy nie sugerował, że może być rozważana jeszcze "trzecia opcja". Nie można jednak wykluczyć, że prezydent przeprowadził dodatkowe konsultacje i samodzielnie wyłonił innego, kompromisowego polityka - być może nawet spoza PiS i KO. Układ sił w Sejmie pokazuje jednak, że taka operacja także skazana jest na porażkę i mało prawdopodobne, aby Andrzej Duda chciał brnąć w przegraną sprawę.

Scenariusz nr 4 - Prezydent poczeka do pierwszego posiedzenia Sejmu

Arytmetyka sejmowa jest oczywista - większość i zdolność utworzenia rządu ma opozycja demokratyczna. Mimo to Andrzej Duda, powołując się na zapewnienia i deklaracje, nie był w stanie określić, kto faktycznie ma tę sejmową większość. W orędziu zapowiedzianym na poniedziałek 6 listopada, prezydent może powiedzieć, że ostateczna decyzja o wskazaniu nowego premiera, zapadnie zaraz po pierwszym posiedzeniu Sejmu i wyborze marszałka.

Scenariusz nr 5 - Duda poda nazwisko marszałka seniora

Słowa Marcina Mastelerka sugerują, że decyzja dotycząca "pierwszego kroku" oznacza ogłoszenie nazwiska kandydata na nowego premiera. Nie jest to jednak tak oczywiste, bo Andrzej Duda nadal nie ogłosił nazwiska marszałka seniora, który poprowadzi pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji. Teoretycznie to właśnie taką decyzję można interpretować jako "pierwszy krok", bo stanowi on początek wyboru władz w izbie.

