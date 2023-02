Andrzej Duda zdecydował. Ustawa skierowana do Trybunału Konstytucyjnego

Andrzej Duda skierował we wtorek wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws. noweli ustawy o Sądzie Najwyższym - poinformowała PAP minister w Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka. Znowelizowana ustawa o SN ma wypełnić "kamień milowy" dot. sądownictwa, by odblokować przewidziane dla Polski unijne środki z krajowego planu odbudowy.