Antoni Dudek alarmuje: wkroczyliśmy na drogę destrukcji państwa

Gorący czas w mediach publicznych. 19 grudnia minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, kierując się Kodeksem spółek handlowych, odwołał przewodniczących oraz członków rad nadzorczych i zarządów TVP, Polskiego Radia i PAP. Powołał też nowe rady nadzorcze, które zaś powołały nowe zarządy. Działania nowego rządu nie podobają się PiS. Partia, która przez 8 lat rządziła i upartyjniła media publiczne, mówi teraz o "zamachu na demokrację", a jej politycy "okupują" gmach TVP na Woronicza i siedzibę PAP na Brackiej.

Mimo ustanowienia nowych władz spółek medialnych ogłoszono też delegowanie nowych "prezesów" - Maciej Łopińskiego (decyzja "starej" rady nadzorczej) oraz Michała Adamczyka (decyzja Rady Mediów Narodowych). Z kolei 23 grudnia prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową, w której znalazły się m.in. 3 mld na media publiczne. Niejako w reakcji na ten ruch 27 grudnia minister Sienkiewicz poinformował o "postawieniu w stan likwidacji spółek TVP, PAP i Polskiego Radia".

Rewolucja w mediach publicznych? "Wkraczamy na inny poziom destrukcji państwa"

W opublikowanym 25 grudnia najnowszym odcinku podcastu Radia ZET "Machina Władzy" sytuację w mediach skomentował historyk i politolog z UKSW prof. Antoni Dudek. - Mamy do czynienia z kolejną bitwą o TVP. [...] Od momentu przejęcia telewizji wkraczamy na inny poziom destrukcji państwa prawa - że prawo zmienia się nie ustawami, a uchwałami - tłumaczył. Jego zdaniem "następuje kolejne odejście od państwa prawa".

Oglądaj

- Mówię to z pełnym przekonaniem, uznając, że nie było bardziej haniebnej, partyjnej, skandalicznej telewizji niż ta, którą stworzył Jacek Kurski i którą prezes Mateusz Matyszkowicz kontynuował w TVP Info i programach informacyjnych TVP - ocenił.

Przypomniał, że do ok. 2005 roku świetnie działał - złożony z delegowanych przez wszystkie siły polityczne - ekspertów organ konstytucyjny, jakim była Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. - To Kaczyński zaczął, bo jako pierwszy wówczas skrócił kadencję KRRiT - dodał.

Dudek: jeśli Duda będzie grał ostro, dojdzie do zablokowania państwa

Zaznaczył, że gdyby obecna koalicja rządząca miała "swojego prezydenta" (jak PiS w latach 2015-16, gdy dokonywano poprzednich rewolucyjnych zmian w mediach), to natychmiast zostałaby przeprowadzona "24-godzinna operacja" przejęcia mediów publicznych.

- Wymieniono by skład KRRiT i mielibyśmy wszystko, co mamy, tylko z podpisem prezydenta. Ponieważ wiadomo, że Andrzej Duda by tego nie podpisał, to "kordonowa koalicja" poszła na jeszcze większe skróty, co pokazuje, z czym mamy do czynienia i jak będzie dalej wyglądać kohabitacja - stwierdził. Pytanie, jak daleko posunie się Andrzej Duda?

W tej chwili Andrzej Duda stoi na rozdrożu. Albo pójdzie po stronie PiS-u i wtedy będzie grał bardzo ostro, albo okaże się, że miałem rację i on się już "wylogował" i wtedy nie będzie PiS bronił. Jeśli będzie aktywny, będziemy mieli do czynienia z zablokowaniem państwa. Kompletnie. Bo nie da się realnie w Polsce rządzić bez prezydenta - prof. Antoni Dudek

W rozmowie pojawił się także wątek prac nad ustawą budżetową, której prezydent według przepisów prawa nie może już zawetować. - Teoretycznie, zgodnie z konstytucją nie może tego zrobić, ale powie: dlaczego nie? Ja nie podpiszę, bo ta ustawa jest rażącym łamaniem konstytucji, której jestem strażnikiem - wyjaśnił politolog. Przypomnijmy, że prezydent może natomiast ustawę budżetową odesłać do Trybunału Konstytucyjnego, który w tym momencie jest zdominowany przez nominatów PiS.

Przedterminowe wybory? "PiS jest dzisiaj w amoku"

Czy to może poskutkować przedterminowymi wyborami parlamentarnymi? W opinii Dudka, nawet jeśli by do nich doszło, to nie byłyby one korzystne dla PiS, które obecnie traci w sondażach.

- PiS jest dzisiaj w amoku. Uważa, że władza im się należy i że mamy zamach stanu, co oczywiście nie jest żadnym zamachem stanu. Mamy do czynienia z nadużyciem władzy przez ministra Sienkiewicza. To jest dla mnie oczywiste – podkreślił Dudek.

Źródło: Radio ZET