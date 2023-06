Antoni Macierewicz zabiera głos. Unia kłamie. "Miliony migrantów"

Antoni Macierewicz zabiera głos po tym, jak Unia Europejska opublikowała nowe rozwiązania polityki migracyjnej, a polski Sejm przegłosował uchwałę ws. ich odrzucenia. Nowe przepisy UE to efekt trzyletniej debaty wewnątrz Komisji Europejskiej, zawierają m.in. najbardziej kontrowersyjny w Polsce zapis nazwany "mechanizmem solidarnościowym". W skrócie Unia Europejska dawałaby krajom członkowskim wybór: rozdysponować 30 tysięcy migrantów w skali roku pomiędzy siebie, lub odmówić przyjęcia azylanta, wypłacając za to pieniądze innym państwom, które zdecydują się go przyjąć - 20 tysięcy euro za osobę. Macierewicz twierdzi, że nie chodzi jedynie o postulowane 30 tysięcy, a w rzeczywistości - o miliony.

Antoni Macierewicz: Unia kłamie? "Mowa o kilku milionach"

- Olbrzymia część opinii publicznej ze względu na dezinformację nie zdaje sobie sprawy, że teraz mówi się o kilkudziesięciu tysiącach migrantów [...], ale w istocie mowa jest o kilku milionach, nawet o sześciu milionach - ocenił w rozmowie z PAP. - To byłby dramat dla Polski i dla tych państw, które już są niszczone takimi okolicznościami - dodał.

Przeciwko paktowi migracyjnemu, poza Polską, na arenie UE zagłosowały jeszcze Węgry. Na stronie Rady Europejskiej czytamy, że zaproponowane rozwiązania będą punktem wyjścia do negocjacji w Parlamencie Europejskim.

Referendum ws. przyjmowania imigrantów. Macierewicz podał termin

Jarosław Kaczyński kilka dni temu ogłosił w Sejmie, że PiS chce organizacji referendum ws. relokacji uchodźców. Od tamtej pory przez Polskę przetacza się debata nt. tego, jakie konkretnie pytania mogłyby w jego ramach paść i czy np. zostanie przeprowadzone równolegle z wyborami do parlamentu. Antoni Macierewicz zradził w rozmowie z PAP, że - jeżeli chodzi o termin - najprawdopodobniej byłby to październik. - To, czy będą (w referendum - red.) inne punkty, zależy od społeczeństwa - dodał. Nie tak dawno Paweł Kukiz sugerował choćby, że w referendum powinno znaleźć się pytanie o związki partnerskie.

- Nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z bezprawiem ze strony UE. UE nie ma przesłanek prawnych [...], by narzucać członkom UE takie rozwiązania - ocenił.

Przypomnijmy, że w Polsce historia referendalna jest wyjątkowa uszczuplona. Ostatnie odbyło się w 2015 r. i dotyczyło jednomandatowych okręgów wyborczych. Frekwencja wyniosła 7,8 proc. Było ważne, lecz niewiążące. Poprzednie odbyło się w 2003 r. i dotyczyło aneksji do UE. Wtedy frekwencja była bliska 56 proc.

RadioZET.pl