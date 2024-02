"Antoni przyłożył Mariuszowi". Macierewicz reaguje na głośne nagranie

Krzysztof Brejza z KO opublikował na Twitterze (X) fragment nagrania z porannej przepychanki przed Sejmem z udziałem posłów PiS. Widzimy na nim Antoniego Macierewicza, który - prawdopodobnie przypadkowo - uderza w twarz Mariusza Kamińskiego. "Antoni przyłożył Mariuszowi" - napisał Brejza.

Macierewicz skomentował wieczorem zdarzenie oraz wspomniany fragment nagrania. "Część mediów publikuje jakobym uderzył dziś rano Mariusza Kamińskiego. To publikacja zmanipulowanego fałszywego nagrania" - napisał poseł PiS.

Macierewicz uderzył Kamińskiego w twarz? "Zmanipulowanie nagranie"

Maciej Wąsik oraz Mariusz Kamiński próbowali w środę wejść do Sejmu. Ma teren parlamentu weszli w grupie posłów PiS. Doszło do przepychanek ze Strażą Marszałkowską. Drzwi do budynku zostały zamknięte. Prezes PiS Jarosław Kaczyński prosił o przejście dla "posłów Kamińskiego i Wąsika".

Straż Marszałkowska odpowiedziała, że zaprasza ich do biura przepustek, gdzie "dostaną odpowiednie uprawnienia i wejdą na teren Sejmu". Według Kamińskiego uniemożliwienie jemu i Wąsikowi wejścia do Sejmu to złamanie prawa.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia podkreślił w środę, że Kamiński i Wąsik nie są posłami. - Niezależnie od tego, czy będą próbowali wejść "na masę", czy będą okrzyki, czy będą desantować się na spadochronach z wojskami powietrzno-desantowymi, czy będą próbowali zrobić patriotyczny podkop, czy wymyślą jeszcze jakąś inną historię - nie będą uczestniczyć w obradach Sejmu Rzeczpospolitej - stwierdził.

Marszałek nie wykluczył także wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec tych posłów PiS, którzy rano szarpali się ze Strażą Marszałkowską. - Precyzyjnie analizujemy nagrania z kamer z incydentu przed Sejmem. Nie ma zgody na to, żeby ktokolwiek próbował naruszyć nietykalność funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej. Wobec parlamentarzystów, którzy podejmują takie działania będę sugerował wyciągnięcie konsekwencji - mówił Szymon Hołownia.

Źródło: Radio ZET