Artur Dziambor wystartuje w wyborach. Zaskakujący zwrot b. polityka Konfederacji

Artur Dziambor wystartuje w wyborach parlamentarnych 2023 z listy Trzeciej Drogi – podał w sobotę przed południem Onet. To nieoficjalne ustalenia serwisu.

W ostatnich tygodniach ważyły się polityczne losy byłego Konfederaty. Nie wykluczał współpracy z Trzecią Drogą, wspominał też, że jego koło Wolnościowców nie stworzyło struktur niezbędnych do samodzielnego startu.

Media: Artur Dziambor wystartuje do Sejmu z Trzeciej Drogi

W sobotę 2 września Onet podał, że Dziambor ma znaleźć się na ostatnim miejscu listy Trzeciej Drogi w okręgu wyborczym w Gdyni.

O godz. 11 w Centrum Kongresowym w Katowicach rozpoczęła się konwencja wyborcza Trzeciej Drogi (PSL i Polska 2050). W jej trakcie zaprezentowano hasło wyborcze koalicji "Dość kłótni, do przodu". - Trzecia Droga to gwarancja, to nie fabryka przedwyborczej kiełbaski, którą będziemy rozrzucać przed naszymi wyborcami - mówili liderzy PSL i Polski 2050.