Awantura na manifestacji w obronie Wąsika. "Niewiele brakowało, a polałaby się krew"

Maciej Wąsik przebywa w zakładzie karnym w Przytułach Starych k. Ostrołęki. W czwartek wieczorem odbyła się tam manifestacja, której towarzyszył incydent z udziałem, jak twierdzą zgromadzeni, prowokatora. Potrzebna była interwencja policji. "Fakt" przekazał, że dziennikarz internetowej "chwdp.tv" nagrywał protestujących i wdarł się z nimi w utarczki słowne.

Niebezpieczny incydent na manifestacji w obronie Macieja Wąsika

Poinformowano, że w toku protestu wywiązała się kłótnia, padały przekleństwa. "Mężczyzna psiknął gazem dla ostrzeżenia, ale to nie uspokoiło krewkich manifestujących" - przytoczył tabloid. W związku z rozwojem sytuacji człowiek ten zaczął uciekać, ale "po chwili dogoniło go kilka osób oraz policjantów, którzy zażegnali niechybnie zbliżającą się bójkę". Na miejscu było pięć radiowozów i ok. 15 policjantów. Z relacji "Faktu" wynika, że "niewiele brakowało, a w trakcie awantury polałaby się krew".

- Pani nie powinna wnuków bawić? - miał zaczepiać ów mężczyzna jedną z protestujących kobiet. - Nie, nie powinnam. Ja pilnuję Polski - odpowiedziała seniorka. - Wynocha stąd! Won stąd, bo nie ręczę za siebie! - krzyczał do nagrywającego jeden z manifestantów. - Prowokator! - skandowali inni.

Na miejscu protestu była też żona skazanego polityka, Roma Wąsik. Przypomnijmy, że małżonki osadzonych byłych posłów PiS wystosowały kolejne pismo do ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Adama Bodnara. "W obawie o stan zdrowia i zagrożenie życia posłów na Sejm RP Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, ich żony apelują do ministra Adama Bodnara o natychmiastowe przekazanie dokumentów ułaskawieniowych do prezydenta Andrzeja Dudy" - przekazał w czwartek Komitet Obrony Więźniów Politycznych za pośrednictwem Twittera/X.

Źródło: Radio ZET/"Fakt"