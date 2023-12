Awantura na sejmowej komisji, Suski grzmi o faszystach. "Proszę biec do prokuratury"

Gorąco podczas czwartkowych obrad Komisji Kultury i Środków Przekazu. Marek Suski z PiS domagał się informacji o niszczeniu archiwów polskiej kultury. - Jeżeli ma pan informacje o przestępstwie, to proszę natychmiast opuścić komisję kultury i biec do prokuratury - poradził mu przewodniczący komisji Bogdan Zdrojewski.

Awantura w Sejmie. Suski znowu dał "popis"

Na początku obrad Komisji Kultury i Środków Przekazu Joanna Lichocka z PiS zgłosiła wniosek formalny. Chciała wyjaśnień od ministra kultury w sprawie "nielegalnych działań związanych z pacyfikacją mediów publicznych i wprowadzaniu tam uzurpatorów". Przewodniczący Bogdan Zdrojewski zarządził głosowanie nad wnioskiem bez dyskusji. - Rozumiem dyktatorskie metody, gratuluję dyktatorskich metod. Nie ma nawet dyskusji na komisji - stwierdził Marek Suski.

Suski z kolei we wniosku formalnym domagał się informacji o "niszczeniu archiwów polskiej kultury". - Informację na temat niszczenia archiwów, które niektóre media podają. To jest dorobek naszego państwa. Kiedyś faszyści palili książki, teraz wy niszczycie archiwa. To jest bardzo podobna sytuacja - grzmiał poseł PiS. - Jeżeli ma pan informacje o przestępstwie, to proszę się zgłosić do prokuratury - odpowiedział mu Zdrojewski.

W dyskusję wtrąciła się Joanna Lichocka. - Niszczycie nie tylko "Reset", bo nie chcecie słyszeć o waszych związkach z Rosją. Ale co wam przeszkadza polska historia, materiały o pisarzach - mówiła. - Może w ramach reparacjach dostaniemy od Niemców ich materiały o "polskich obozach koncentracyjnych" - dodał Suski, który kontynuował, że niszczony jest dorobek polskiej kultury. - Proszę natychmiast opuścić komisję kultury i biec do prokuratury - przypomniał Zdrojewski.

Źródło: Radio ZET