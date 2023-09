Donald Tusk rozpoczął w środę objazd po Polsce w ramach kampanii przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się 15 października 2023 roku. Przed południem wziął udział w wiecu Koalicji Obywatelskiej w Kępnie w Wielkopolsce. W pewnym momencie atmosfera zrobiła się nerwowa, jeden z mężczyzn był oburzony wystąpieniem szefa PO, który krytykował PiS. - J***ł pana pies, k***a. O czym pan w ogóle p*****i, k***a - krzyczał.

Inny uczestnik spotkania podszedł do mikrofonu i zadał byłemu premierowi trzy pytania. - Dlaczego polikwidował jednostki wojskowe na terenie wschodnim? Drugie pytanie: dlaczego zakłady pracy były sprzedawane i gdzie są pieniądze za te zakłady? - kontynuował, choć wyłączono mu mikrofon. - Trzecie pytanie: dlaczego chciał pan oddać Polskę w ręce władzy rosyjskiej w razie napaści? - zapytał, a pozostali uczestnicy spotkania zaczęli się śmiać.

Awantura na wiecu KO w Kępnie

- Państwo widzicie tutaj, to nie jest pierwszy przypadek. Ja bardzo panu współczuję. Pan nie jest winny temu, pan jest ofiarą tego, co pisowska telewizja, co pisowskie media wkładają ludziom do głowy. Ja także dla pana chcę tej zmiany 15 października - zadeklarował Tusk. Mężczyzna, który zadał pytania, chciał odpowiedzieć na komentarz polityka, ale lider PO nie dopuścił go już do mikrofonu.

- Teraz ja mówię, proszę odejść. Pan już miał głos. Chcę to jeszcze raz podkreślić, że ta zmiana w Polsce jest także potrzebna dla ludzi otumanionych przez pisowską telewizję, którzy powtarzają te brednie, a są tak naprawdę bez winy. Uwolnienie ludzi od fałszywej propagandy, od kłamstwa, to także nasze wspólne zadanie - przekonywał Tusk.

Tusk starł się z przedstawicielem TVP

W dalszej części spotkania doszło do spięcia między szefem PO a przedstawicielem lokalnego oddziału TVP Info, który miał pretensje, że tłum zasłaniał kamery Telewizji Polskiej. - Musiałem wywalczyć swoje miejsce - skarżył się pracownik mediów publicznych.

Około 37 minuta nagrania.

- Jeśli ma pan zamiar kłamać, to niech pan odejdzie od mikrofonu, widzę waszą kamerę, patrzę w waszą kamerę. Czy transmitujecie nas na żywo? - zapytał Tusk.

- Tego nie wiem - odparł przedstawiciel TVP Info.

- Ale ja wiem. Jak panu nie wstyd? Jak panu nie wstyd uczestniczyć w tym oszustwie zbiorowym? Pan tu robi jakieś wyrzuty, komu? Tym ludziom? Pan się powinien wstydzić za firmę, w której pan pracuje - oburzał się Tusk.

Przedstawiciel lokalnego oddziału TVP Info nie odniósł się do uwag Tuska i zadał pytanie: Jak pan ocenia polityków opozycji, którzy poparli pakt migracyjny w Unii Europejskiej? Tych, którzy poparli i tych, którzy się wstrzymali - doprecyzował.

- Dzisiaj problemem polityki migracyjnej jest wyłącznie PiS – problemem Polski i problemem całej Europy - grzmiał szef PO. - 300 tysięcy wiz, 300 tysięcy migrantów z Afryki i Azji wpuścili, żeby zarobić kasę na wizach. Czy pan zadał to pytanie politykom PiS-u? Pytam teraz przedstawiciela TVP Info, który uważa siebie za dziennikarza telewizji publicznej. Czy zgodnie z obowiązkami konstytucyjnymi i ustawowymi zadał pan politykom rządzącym pytanie o wpuszczenie przez nich 300 tys. migrantów z Afryki i Azji. Proszę mi odpowiedzieć, komu pan zadał to pytanie, nazwiska tych polityków, audycje, w których pan to zrobił. Proszę to powiedzieć do swojej kamery - zwrócił się do przedstawiciela TVP Info były premier.

- Nie rozmawiałem z politykami na ten temat - odpowiedział.

- To przynajmniej proszę nie udawać obiektywnego dziennikarza - skontrował Tusk.