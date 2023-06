Awantura na wiecu Tuska? Z Turowa jadą autokary. "Będziemy widoczni"

Donald Tusk kontynuuje objazd Polski o sukcesie frekwencyjnym Marszu 4 czerwca. 16 czerwca był w Poznaniu, a potem udał się na Dolny Śląsk, gdzie odwiedzi już Kłodzko. W czwartek planuje spotkać się z mieszkańcami Jeleniej Góry, a w sobotę będzie gościł na rynku we Wrocławiu.

Lider PO już w Poznaniu wspominał jednak, że wydarzenia organizowane przez opozycje mogą zakłócać "bojówki PiS". - Dostajemy informacje, że bojówki przygotowane przez Jarosława Kaczyńskiego mają atakować nasze spotkania na Dolnym Śląsku […] Nikt nas nie zastraszy i nie zagłuszy. Tej fali nikt już nie zatrzyma - mówił.

"Bojówki" PiS na wiecach Tuska? Związkowcy z Turowa jadą do Jeleniej Góry

Jeleniogórska manifestacja może być tą najbardziej konfrontacyjną z dotychczasowych. Jak informuje Wirtualna Polska, do miasta wybierają się bowiem związkowcy z kopalni Turów w Bogatyni. Przedstawiciele NSZZ "Solidarność" KWB Turów przekonują, że "na pewno będą widoczni". To właśnie kontrdemonstrację z ich strony miał mieć - według ustaleń WP - na myśli Tusk.

- To jest spotkanie otwarte, więc myślę, że pan przewodniczący Platformy może zechce się wytłumaczyć z wypowiedzi pana Trzaskowskiego, że Turów należy zamknąć - oznajmił w rozmowie z WP wiceszef związku Marek Dołkowski. Czy faktycznie, jak ustalił portal, do Jeleniej Góry jedzie pięć autokarów? Tu Dołkowski odparł, że nie może "ani potwierdzić, ani zaprzeczyć". - Jedzie nie tylko "Solidarność", ale pięć związków zawodowych, które działają przy kopalni - zaznacza.

Co na to politycy PO? - Nie obawiamy się zakłóceń. Spodziewamy się, że PiS będzie używał wszelkich metod, by przeszkodzić Donaldowi Tuskowi w prowadzeniu kampanii. To oznaka paniki. PiS nie ma argumentów, więc wysyła swoje "bojówki" - przekonywał w rozmowie z Wirtualną Polską Michał Jaros, szef dolnośląskich struktur PO. W podobnym tonie skomentował tę sprawę, także dla WP, rzecznik partii Jan Grabiec.

Jeśli celem tych osób będzie wywołanie burdy, to będzie świadczyło o tym, że PiS, który próbuje zarzucać agresję na marszach sympatyków opozycji, tak naprawdę sam sięga po agresję. 150 osób wyposażonych w nagłośnienie w wielotysięcznym tłumie może stanowić zagrożenie Jan Grabiec

- Całe odium ewentualnej agresji spadnie na PiS, bo to oni wpadli na pomysł, żeby wysyłać bojówkę przeciwko pokojowej manifestacji. Ale jeśli będzie wola dialogu, podejmiemy rozmowę - podsumował Grabiec. Dodał, że "Donald Tusk chętnie porozmawia ze związkowcami z Turowa, bo za kilka miesięcy to pewnie rząd, który utworzymy z partnerami z opozycji, będzie musiał posprzątać po tym bałaganie wywołanym przez PiS".

RadioZET.pl/Wirtualna Polska