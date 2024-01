Awantura o WOŚP w Telewizji Republika. Kłeczek kompletnie odleciał

Trwa 32. finał WOŚP. Do akcji nawiązał poseł Kamil Wnuk z Polski 2050, który w niedzielę gościł na antenie Telewizji Republika. - Chciałem pana przeprosić, że nie mogę uczestniczyć na żywo w programie, ale jestem mocno zaangażowany w sztab WOŚP. Mamy dzisiaj tak naprawdę święto, dzień tolerancji, miłości do drugiego człowieka. Dlatego też nie mogę być w Warszawie, a jestem w moim mieście - Sosnowcu, w sztabie - rozpoczął polityk.

Awantura w Telewizji Republika. Poszło o WOŚP

Gdy poseł Wnuk wypowiadał swoje słowa, w tle było słychać komentarz: "o Jezu". - Dziękuję panu posłowi za wstęp. Za te słowa o miłości i szacunku do bliźniego. Szkoda, że tego zabrakło, kiedy wtrąciliście bezprawnie do więzienia dwóch posłów z immunitetem, a następnie poddaliście ich torturom - stwierdził Miłosz Kłeczek, nawiązując do sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

- Szanowny panie redaktorze, dwóch byłych posłów. Nie ja ich wtrąciłem do więzienia ani moi koledzy, jak pan mówi - odpowiedział Kłeczkowi Wnuk. - A kto ich wtrącił do więzienia? Kto wydał rozkaz służbom mundurowym, żeby uprowadzili ich z Pałacu Prezydenckiego? Kto na prośbę prezydenta nie zgodził się na ich ułaskawienie? - drążył Kłeczek.

- Rzeczywiście, żyliśmy w państwie prawie komunistycznym, jak powiedziała przede mną pani poseł - kontynuował poseł Polski 2050. Po tych słowach do wymiany zdań wtrąciła się Joanna Lichocka z PiS, która stwierdziła, że polityk Polski 2050 "jest mało mądry".

- Może pani poprawi włosy tak, jak ma pani w zwyczaju? - odpowiedział Kamil Wnuk, nawiązując do gestu Lichockiej w Sejmie, kiedy to posłanka pokazała ówczesnej opozycji środkowy palec, a następnie tłumaczyła się, że po prostu poprawiała fryzurę. - Bez takich uwag. Niech pan będzie dżentelmenem. Bez takich chamskich uwag do kobiety - przerwał Kłeczek.

Źródło: Radio ZET/Telewizja Republika