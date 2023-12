Awantura posłów PiS przed gabinetem prezesa TVP. Czarnek krzyczał do policjantów

TVP ma nowe władze powołane przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Po uchwaleniu sejmowej uchwały przyjętej przez parlament resort kultury rozpoczął rewolucje kadrową w mediach publicznych - poza Telewizją Polską także w Polskim Radiu i PAP.

W siedzibie głównej TVP przy ul. Woronicza w Warszawie przebywa grupa posłów PiS. Wśród nich Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek. Politycy obozu Zjednoczonej Prawicy zgromadzili się przed gabinetem prezesa Telewizji Polskiej, gdzie za drzwiami zamknął się przedstawiciel nowych władz spółki.

Zmiany w TVP. Jarosław Kaczyński: mikrozamach stanu

- To taki mikrozamach stanu, ale niebezpieczny. Ta władza nie ma zamiaru liczyć się z porządkiem prawnym, konstytucją. Konstytucja nie działa. To najgorsze, co mogło się Polsce zdarzyć, ale się zdarzyło. Naszym zadaniem jest walka z tym - powiedział Jarosław Kaczyński w wywiadzie, który był transmitowany w Telewizji Trwam.

Prezes PiS skrytykował również Andrzeja Dudę. - Wierzę, że pewnego dnia, może i pewnej godziny prezydent, który w tej chwili nie wykazuje się tutaj jakąś aktywnością, zmieni zdanie i uzna, że ta aktywność… a mógłby bardzo zdecydowanie interweniować i ta sprawa by się skończył, jednak podejmie takie interwencje. Wierzymy, że ten obecny moment jest tylko przejściowy - komentował Kaczyński.

Po południu w środę przed gabinetem prezesa TVP poza posłami PiS pojawiła się również policja. Negocjatorzy próbowali załagodzić sytuację. Na funkcjonariuszy krzyczał m.in. Przemysław Czarnek. - Jest tutaj kilku policjantów, na dole jest kilkudziesięciu policjantów. Jesteśmy posłami na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Więc czego się ten człowiek obawia? Obawia się, że może znowu nie powstrzyma się i będzie bił innych? - komentował były minister edukacji w rozmowie z Telewizją Republika.

Czarnek nawiązał do incydentu z udziałem posłanki PiS Joanna Borowiak, której udzielono pomocy medycznej. Zdaniem parlamentarzystów Zjednoczonej Prawicy została ona ranna w momencie, kiedy mężczyzna z nowego kierownictwa TVP próbował zamknąć drzwi od gabinetu prezesa Telewizji Polskiej. Po kilku godzinach wyprowadzono go z pokoju w asyście policji.

W końcu mężczyzna, który był zamknięty w gabinecie prezesa TVP, wyszedł do posłów PiS i zaproponował spotkanie z nową Radą Nadzorczą TVP. Obiecał również udostępnienie posłom odpowiedniej dokumentacji.

Przed siedzibą TVP przy Woronicza pojawił się również kordon policji. Służby nie wpuszczają gapiów blisko siedziby Telewizji Publicznej. PiS i jego sojusznicy wzywają do protestów w "obronie wolności słowa".

Źródło: Radio ZET

