Awantura w ministerstwie. "Wypuścili na nas wściekłego Kowalskiego"

Duże emocje w Ministerstwie Rolnictwa. W czwartek 27 lipca do budynku wkroczyła grupa działaczy AGROUnii, na czele z Michałem Kołodziejczakiem. Rolnicy domagali się rozmowy z ministrem Robertem Telusem, których - jak twierdzą - od 100 dni unika spotkania.

- W Polsce można kupować poniżej kosztów produkcji, można gnębić producentów i duże firmy mogą wykorzystywać sytuacje do bogacenia się na najsłabszych. To jest absurd! Cała obrona Roberta Telusa okazała się chybiona - przekonywali rolnicy z AGROUnii.

Awantura w resorcie rolnictwa. AGROUnia chce rozmów z Telusem

Partia zorganizowała niedawno tzw. malinowy targ wkurzonych, chcąc zwrócić uwagę na ogromne różnice cen malin w skupie i w sklepach. - Sadownicy sprzedają maliny za 4 - 4,50 zł za kilogram, z kolei w sklepie te same maliny kosztują nawet 50 - 60 zł/kg. To pokazuje, jak niebotyczne marże stosują pośrednicy, oraz jak dużo zarabiają na ciężkiej pracy rolnika supermarkety - mówił dwa tygodnie temu Kołodziejczak.

- To jest niesamowite. Po co jest Ministerstwo Rolnictwa? Po co nam dzisiaj taki minister, który pozwala na to, że marże osiągają 1600 procent na produkcie wytwarzanym przez rolników. Ta sytuacja pokazuje, że PiS jest kompletnie niewrażliwy społecznie, odsunął się od ludzi a minister nie robi nic w tym kierunku - tłumaczył szef AGROUnii.

27 lipca do rolników nie wyszedł Robert Telus. Spotkał się z nimi jednak wiceszef resortu Janusz Kowalski. Na korytarzy ministerstwa doszło do ostrej wymiany zdań. - Wypuścili na nas wściekłego Janusza Kowalskiego - relacjonował Kołodziejczak.

Szef AGROUnii: Wypuścili na nas wściekłego Kowalskiego

"Panie Michale! Pan dziś powinien być w Senacie, gdzie PO Donalda Tuska odbiera 6 miliardów pomocy dla polskich rolników! Dlaczego nie broni Pan miliardów pomocy dla rolników? Od 2 tygodni nie chce Pan spotkać się z Robertem Telusem" - napisał na Twitterze Janusz Kowalski.

- Nie wyjdziemy dopóki nie spotkamy się z Robertem Telusem - zapowiada Kołodziejczak. - AGROUnia stoi dziś na straży bezpieczeństwa polskiej wsi, polskich rolników i polskiej żywności - dodaje.

RadioZET.pl