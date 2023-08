Awantura o referendum w Sejmie, Czarnek grzmi. "Czego się pan drze, jak głupi"

W czwartek Sejm rozpoczął prace nad przyjęciem rządowego wniosku o rozpisanie referendum 15 października (w tym samym dniu, co wybory parlamentarne 2023). PiS chce, żeby Polacy odpowiedzieli w nim na cztery pytania: dotyczące "nielegalnych imigrantów" z Afryki i Bliskiego Wschodu, podwyższenia wieku emerytalnego, prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw i muru na granicy polsko-białoruskiej.

Pytania po kolei przedstawił minister edukacji Przemysław Czarnek. Największe oburzenie posłów opozycji wywołało ostatnie pytanie dotyczące migrantów. - Panie lewaczki, łapy precz od polskich kobiet, bo w Polsce kobiety są bezpieczne, bo nie ma tutaj nielegalnych imigrantów. W Polsce kobiety są szanowane w kulturze chrześcijańskiej. Jesteśmy najbezpieczniejszym krajem w Europie, bo nie pozwoliliśmy na absurdalną politykę Niemiec, Merkel i Tuska - grzmiał z mównicy polityk PiS.

O referendum w Sejmie. Gorąca dyskusja

Opozycja próbowała zakłócić przemówienie rzecznika rządu Piotra Muellera. Wspominał o "wyprzedaży majątku narodowego — polityce, którą realizował Leszek Balcerowicz czy Janusz Lewandowski".

Zareagował wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, który akurat przewodniczył obradom. - Panie pośle (Jaukubie - red.) Rutnicki, ostrzegam pana po raz pierwszy! (...) Za chwilę będę ostrzegał po razu drugi. I zostanie pan wykluczony z posiedzenia, nie będzie pan głosować. Dlaczego się pan drze jak głupi? - mówił Terlecki.

Wśród śmiechów i oklasków Mueller dodał: - Fakty Platformę Obywatelską obrażają. - Wrzask opozycji jest świadectwem jej bezsilności, więc drzyjcie się dalej - ocenił Terlecki.

Do wnioskodawców projektu referendum posłowie skierowali wiele pytań i komentarzy. - To, co dzisiaj proponujecie, to nie jest żadne referendum, tylko polityczna hucpa do partyjnych przepychanek - powiedziała natomiast wiceszefowa klubu Lewicy Magdalena Biejat.

Z kolei jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak mówił: - Histeria opozycji jest trudna do wysłuchania. Zrobienie referendum, nawet z głupimi pytaniami nie jest końcem demokracji.

- Demokracja bezpośrednia w wykonaniu PiS to oszustwo i kłamstwo. Robią to, żeby zmanipulować wybory, żeby doprowadzić do tego, że będziemy znowu podzielonym społeczeństwem, żeby nie odpowiadać na pytania, które dzisiaj są naprawdę ważne - powiedział prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Rządu wcale nie interesuje zdanie Polek i Polaków. Obywateli nie pytano o zmiany dotyczące np. handlu w niedzielę, kwestię aborcji czy energetyki prosumenckiej - podkreśliła szefowa koła parlamentarnego Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska.

Referendum 15 października. Kiedy decyzja?

Po rozpatrzeniu wniosku Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów podejmuje uchwałę w sprawie jego przyjęcia. Nie oznacza to jeszcze zarządzenia referendum. Niepodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku oznacza jego nieuwzględnienie.

W razie przyjęcia wniosku Sejm kieruje go do Komisji Ustawodawczej w celu przygotowania i przedstawienia projektu uchwały o przeprowadzeniu referendum. Projekt opracowany przez komisję nie może zmieniać merytorycznej treści pytań.

Następnie Sejm - bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów - podejmie uchwałę o przeprowadzeniu referendum. Dopiero wtedy referendum zostaje zarządzone. Uchwałę Sejmu o zarządzeniu referendum ogłasza się w Dzienniku Ustaw.

Nowelizacja ustawy o referendum ogólnokrajowym w czwartek weszła w życie. W środę Sejm odrzucił sprzeciw Senatu do tej regulacji. Tego samego dnia podpisał ją prezydent Andrzej Duda i została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Zmiana dostosowuje przepisy tak, by referendum krajowe mogło odbyć się w tym samym terminie, kiedy wybory prezydenckie, parlamentarne lub do PE poprzez przede wszystkim ujednolicenie godzin głosowania, czyli w godzinach 7-21.

RadioZET.pl/PAP - Aleksandra Rebelińska/Onet/Wirtualna Polska