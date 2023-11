Awantura w Sejmie. Hołownia wyłączył Suskiemu mikrofon

Trwa trzeci dzień obrad pierwszego posiedzenia Sejmu. Marszałek Szymon Hołownia wdał się w utarczkę słowną m.in. z posłem PiS Markiem Suskim.

Szymon Hołownia do Marka Suskiego: "Pana obecność mnie cieszy"

Szymon Hołownia otworzył obrady w trzecim dniu pierwszego posiedzenia Sejmu. W pewnym momencie marszałek upomniał ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, który przekroczył czas wypowiedzi. Polityk powiedział, że chce wystąpić jako poseł, a nie jako minister, wobec czego miał mniej czasu. Hołownia zaczął cytować regulamin Sejmu, aby wyjaśnić, komu, w jakich okolicznościach i jak długi przysługuje czas na wypowiedź.

Nagle na mównicy sejmowej znalazł się poseł Marek Suski. - Panie pośle Suski. W jakim trybie znalazł się pan przed obliczem wysokiej izby? Ta obecność mnie cieszy, natomiast został zgłoszony tryb formalny. Wystąpił już jeden z posłów jako przeciwnik tego trybu... Przyzwyczajenie drugą naturą człowieka. Wszystko to jasne - mówił Hołownia, najpewniej odwołując się do tłumaczeń posła, które były trudne do zrozumienia, ponieważ mikrofon przy mównicy sejmowej został wyłączony. Można było jedynie słyszeć, jak Suski wykrzykuje hasło: "to jest skandal!".

Źródło: Radio ZET