Awantura w Sejmie ws. in vitro. Posłanka z PiS "odleciała". "Co za bzdury", "wstyd"

W środę w Sejmie trwa pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy ws. refundacji in vitro. — Metoda in vitro służy pięknemu celowi, bo piękną sprawą jest mieć dziecko. Ale cel nigdy nie uświęca środków. W metodzie in vitro przeraża mnie niska skuteczność — powiedziała na początku swojego wystąpienia Maria Kurowska z klubu PiS. Po tych słowach na sali słychać było krzyki zdumionych posłów.

Jak dodała, przerażająca dla niej jest też "procedura, w której tworzy się sześć zarodków, średnio cztery rozwijają się prawidłowo, jeden lub dwa transferuje się do ciała matki, i wtedy większość już ginie". Posłanka zaznaczyła, że "wiedzę czerpie z kwartalników medycznych".

Burza w Sejmie ws. in vitro. "Nigdy większych bzdur nie słyszałem"

— Jeżeli uznamy, że wszystkie zarodki są osobami ludzkimi, a są, to zauważcie państwo, że średnio życie jednego dziecka okupione jest śmiercią sześciu jego braci i sióstr. Na sali sejmowej padały słowa: "nieprawda", "co za bzdury". - Większość zarodków jest zamrażana. Na dziś mamy 120 tys. zamrożonych dziewczynek i chłopców. Po rozmrożeniu większość z nich jest martwa - kontynuowała.

Posłanka Suwerennej Polski oceniła, że "finansowanie sprawi, że więcej dzieci się urodzi, ale jeszcze więcej naszych polskich dzieci umrze i zostanie zamrożonych". Jak dodała, metoda ta jest "bardzo wyczerpująca dla kobiety", "dopuszczalna trzykrotnie, aby nie doprowadzić do śmierci czy utraty zdrowa kobiety". - I jeszcze smutna rzeczywistość: duża część dzieci z in vitro jest abortowana - dodała posłanka. "Hańba" - rozległo się w Sejmie.

Po Marii Kurowskiej na sejmową mównicę wszedł Cezary Tomczyk z KO. - Nie słyszałem nigdy większych bzdur. Wstyd, że człowiek, który jest wykształconym posłem na Sejm RP, może przyjść i opowiadać tutaj stek bzdur. Naprawdę wstyd - mówił o słowach posłanki z klubu PiS. - To jest historyczna chwila. Cieszę się, że takie wypowiedzi jak pani poseł przechodzą już tylko do historii - powiedział. - Polska się zmieniła. I takie wypowiedzi tego nie zmienią. To jest wasza zasługa - dodał.

- Nie zabraliście tej metody ludziom, których było na to stać. Zabraliście ludziom, których nie było na to stać. 100 tysięcy dzieci mogło się urodzić w tym czasie, gdyby nie wasze głupie decyzje - stwierdził Tomczyk, zwracając się do PiS. - Widziałem dziś rzecznika rządu, który powiedział, że zagłosuje za projektem, bo ma takie poglądy. Jezus Maria, to kto wam zabronił te poglądy wdrażać. Siedzieliście w lochu przez te 8 lat? - ironizował poseł KO.

Źródło: Radio ZET