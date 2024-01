B. szefowa kampanii Dudy: zapomina, że jest prezydentem Polski, a nie jednej partii

Andrzej Duda nie ma wątpliwości, że skazani prawomocnym wyrokiem byli posłowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są niewinni. Prezydent nazywa polityków PiS "więźniami politycznymi", a przed kilkoma dniami wszczął procedurę ułaskawieniową. To zresztą jeden z kilku obszarów, w których głowa państwa idzie na konfrontację z rządem Donalda Tuska.

Postawę prezydenta w ostatnich tygodniach skomentowała mec. Jolanta Turczynowicz-Kieryłło. Adwokatka, która na początku 2020 roku przez krótki czas kierowała kampanią Dudy przed walką o drugą kadencję, w rozmowie z Onetem nawiązała do pojawienia się napisu "Solidarni z Kamińskim i Wąsikiem" na fasadzie Pałacu Prezydenckiego.

B. szefowa kampanii Dudy: prezydent ma fatalnych doradców

- To jest absolutnie bardzo poważny błąd. Tutaj nie ma chyba w ogóle nikt wątpliwości, łącznie nawet z obecnymi doradcami, bo ten napis został zdjęty - zwróciła uwagę. Jej zdaniem prezydent "zamiast pakować się w kolejne nie tylko wizerunkowo, ale w prawne kłopoty", mógłby "otoczyć się wreszcie osobami, które chociaż mają pozór niezależności w swoich działaniach".

Chodzi o osoby, które racjonalnie myślą i które mogą się zastanowić nad tym, jak naprawić wizerunek prezydenta. I też w jaki sposób prezydent może naprawić to, co także swoimi działaniami zepsuł. To jest ostatni czas. Ja jestem po prostu rozgoryczona, bo my ośmieszamy się trochę jako państwo już na arenie międzynarodowej - mec. Jolanta Turczynowicz-Kieryłło

W opinii Turczynowicz-Kieryłło Andrzej Duda stał się "ojcem chaosu politycznego w Polsce". - Nie potrafi sobie z tym poradzić sam, nie potrafią poradzić sobie z tymi jego doradcy. Myślę, że może czas na to, żeby mieć nie tylko odwagę, ale pokorę, przyznania się do błędów i próby podjęcia naprawy - powiedziała.

Zaznaczyła jednocześnie, że choć "legendarne są słabości charakteru" Andrzeja Dudy, to główną przyczyną fatalnej wizerunkowo polityki ośrodka prezydenckiego, jest jego "struktura doradcza". - Doradców ma fatalnych. Każdy rozsądny człowiek widzi, że prezydent w ostatnim czasie "idzie na ścianę" - komentowała.

"Duda zapomina, że jest prezydentem Polski, a nie jednej partii"

Rozmówczyni Onetu odniosła się również do swojej relacji z Dudą. - Wydaje mi się, że go nie znam - przyznała. W jej opinii "prezydent, którego chciała reprezentować", to prezydent, który "chce pozostawić po sobie dobry ślad" i "naprawić nawet to, co było oceniane krytycznie". - Liczyłam, że pojawi się w nim taka refleksja. Że to będzie prezydent Polski, a nie prezydent PiS - oceniła. Dodała, że Andrzej Duda "jest cały czas tym samym człowiekiem, co kilka lat temu".

Wyznała, że miała "złudne nadzieje", iż wyjdzie on poza narrację PiS. - Dziś wiem, że już nawet wtedy było to możliwe. Udało mi się jedynie na moment mojej bytności w kampanii doprowadzić do tego, że prezydent nie podważał obecności Polski w strukturach UE, że nie wypowiadał się o sędziach jako o kaście - opisywała. - Tak mocno związany jest radami swych doradców, iż zapomina, że jest prezydentem Polski, a nie prezydentem jednej partii - stwierdziła.

Źródło: Radio ZET/Onet