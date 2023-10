Bąkiewicz nie chce Morawieckiego na premiera. "Przyczynił się do ograniczenia niepodległości"

Wybory parlamentarne 2023 formalnie wygrało PiS. I choć większość w Sejmie nowej kadencji będzie miała dotychczasowa opozycja demokratyczna (KO, Lewica, Trzecia Droga), to rządzący nie tracą nadziei na to, że uda im właśnie prezydent Andrzej Duda powierzy w pierwszej kolejności misję tworzenia rządu.

Oczywiście, na Nowogrodzkiej chcieliby, aby to Mateusz Morawiecki otrzymał możliwość ponownego sformowanie rządu. Nie wszyscy w Zjednoczonej Prawicy przyklaskują jednak takiej koncepcji. Głośno mówi się o tym, że za wotum zaufania dla gabinetu Morawieckiego nie zagłosowaliby posłowie Suwerennej Polski, którzy są w konflikcie z premierem.

Bąkiewicz chce "rządu Obrony Polskiej Niepodległości" i uderza w Morawieckiego

Teraz głos zabrał Robert Bąkiewicz. Reprezentant środowiska narodowców i współorganizator Marszu Niepodległości kandydował do Sejmu z listy PiS (z rekomendacji partii Zbigniewa Ziobry, której ostatecznie został członkiem) w Radomiu. Mandatu poselskiego jednak nie uzyskał.

Zaapelował on o stworzenie "rządu Obrony Polskiej Niepodległości", którego powołanie uważa on za "warunek przetrwania suwerennego państwa polskiego". "W przeciwnym razie staniemy się państwem mandatowym zarządzanym przez Berlin za pośrednictwem Brukseli" - przekazał w mediach społecznościowych.

"Oznacza to, że Polska stanie się tylko atrapą państwa, pozbawiając Polaków wolności stanowienia o sobie, to proces przemieniania naszego narodu w społeczność niewolników. To egzystencjalne zagrożenie przyszłości naszego narodu" - podkreślił wieloletni organizator Marszu Niepodległości we wpisie na Facebooku.

Dlatego dziś musimy stanąć do obrony naszej państwowości i jej niepodległości. Władza Tuska to zagrożenie naszej przyszłości. Dlatego trzeba powołać rząd, który skutecznie przeciwstawi się procesom likwidacji państw narodowych, w UE w tym państwa polskiego. Specjalna odpowiedzialność za powołanie tego rządu spoczywa na PiS, Konfederacji i PSL, czyli ugrupowaniach odwołujących się do polskiego patriotyzmu - Robert Bąkiewicz

Jego zdaniem premier nie powinien być Morawiecki, którego polityka "przyczyniła się do znacznego ograniczenia polskiej niepodległości". "Upór PIS-u przy kandydaturze Morawieckiego może uniemożliwić powołanie rządu Obrony Polskiej Niepodległości" - ocenił. Zaproponował jednocześnie inne kandydatury na szefów rządu - socjologa, politologa i wykładowcę UW prof. Tomasza Grosse oraz byłego marszałka Sejmu Marka Jurka.

"Propozycja obsadzenia stanowiska premiera przez PiS byłaby przekreśleniem szans powołania takiego rządu do skutecznej obrony polskiej suwerenności. Natomiast rezygnacja z tego postulatu [...] znacznie ułatwiłaby konstrukcję takiego rządu" - podsumował. W jego opinii byłoby to "sprawdzianem nie tylko patriotyzmu Konfederacji czy PSL, ale także PiS, bo "interesy partyjne muszą ustąpić naczelnemu interesowi Rzeczpospolitej - Obrony Naszej Niepodległości".

Źródło: RadioZET/Facebook