Bąkiewicz zdewastował fasadę ministerstwa. Jest odpowiedź resortu

Robert Bąkiewicz zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, na którym uwiecznił swój czyn. - Rząd Donalda Tuska po przejęciu władzy niszczy wszystko to, co polskie i narodowe. Zdejmuje polskie symbole narodowe i krzyże - mówił polityk. Były prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości stwierdził, że "szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska prawdopodobnie kazała zdjąć symbol Polski Walczącej”, który w czasie rządów PiS umieszczono na jednej ze ścian w budynku ministerstwa.

- Kazała zdjąć również tablicę upamiętniającą żołnierzy niezłomnych. Jej bliski współpracownik powiedział, że te postaci historyczne budzą kontrowersje i różnie są oceniane przez historyków. Ale przez jakich historyków? Ruskich? Niemieckich? - pytał Bąkiewicz, dodając, że “teraz nauczymy ich polskości”, po czym namalował na fasadzie budynku dwa symbole Polski Walczącej.

Ministerstwo Klimatu odpowiada na czyn Roberta Bąkiewicza

Na odpowiedź resortu nie trzeba było długo czekać. Z Ministerstwem Klimatu skontaktowała się Wirtualna Polska, a rzecznik Hubert Różyk przekazał, że Robert Bąkiewicz zdewastował fasadę, która wpisana jest do rejestru zabytków. - W związku z tym podjęto już odpowiednie czynności. Panowie z policji już byli na miejscu, nie będziemy w związku z tym składać żadnego dodatkowego zawiadomienia, bo czynności się już toczą - poinformował.

Aktem tym więc Bąkiewicz naruszył art. 108. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, który mówi, że "kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8". - Ci, którzy dziś przychodzą i mówią, że symbol Polski Walczącej jest dla nich ważny, wykorzystują go jako narzędzie walki politycznej. Tak nie powinno być - podkreślił rzecznik prasowy.

- W ministerstwie się na to nie zgadzamy. Mamy szacunek do tego znaku. Zarzuty Roberta Bąkiewicza są wyssane z palca - ocenił, dodając, że w korytarzu, w którym był powieszony symbol Polski Walczącej, w piątek rozpoczął się remont. - Niestety nie mieliśmy innej fizycznej formy zdjęcia plastikowego czarnego symbolu Polski Walczącej, który został przyklejony do ściany. Został przyklejony w 2019 roku w strefie ochronnej drugiej. To najbardziej chroniona część ministerstwa, do której dostęp ma ściśle wybrana wąska grupa pracowników - tłumaczył.

Różyk wyjaśniał w rozmowie z Wirtualną Polską, że "nie przewidziano, że kilka lat od jego powieszenia będzie konieczny remont korytarza, jego malowanie itd., a w związku z tym nie będzie żadnej innej opcji niż oderwanie go ze ściany".

Rzecznik przekazał, że zarzut, iż w ministerstwie nie szanuje się historii, jest nieprawdą. - Na pierwszym piętrze w holu reprezentacyjnej części ministerstwa mamy trzy tablice dotyczące historii. Dwie z nich to tablice upamiętniające wydarzenia z II wojny światowej. Jedna dotyczy osób zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje, druga to tablica w hołdzie żołnierzy AK i żołnierzy wyklętych - wyjaśnił.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska