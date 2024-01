Banaś reaguje na zaproszenie Giertycha ws. rozliczeń PiS. "Będzie ciekawie"

17 stycznia posłowie Koalicji Obywatelskiej powołali Zespół ds. Rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości. - Naszym celem jest doprowadzenie do tego, że wszyscy winni różnego rodzaju przestępstw popełnionych w ciągu ostatnich 8 lat zostaną złapani i ukarani - stwierdził poseł KO, mecenas Roman Giertych, który został koordynatorem prac gremium. Na środowym spotkaniu zespołu o godz. 15:00 mają pojawić się kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli, w tym sam Marian Banaś.

Zespół ds. rozliczania PiS bada Fundusz Sprawiedliwości

W środę zostanie zbadane funkcjonowanie Funduszu Sprawiedliwości, którego pierwotnym celem była pomoc ofiarom przestępstw i zresocjalizowanym więźniom, którzy opuszczają zakłady karne. W 2017 roku, po 5 latach funkcjonowania, ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro rozszerzył listę zdań, które mogą być finansowane z tego źródła.

Z czasem politycy Solidarnej Polski, a następnie Suwerennej Polski, decydowali o przeznaczaniu tych pieniędzy np. na sprzęty przekazywane następnie strażakom, szpitalom czy kołom gospodyń wiejskich ze swoich okręgów wyborczych.

Pieniądze te były rozdysponowywane również między organizacje powiązane z politykami Solidarnej Polski, Kościołem i ruchami antyaborcyjnymi. Z zestawienia przygotowanego przez nowe kierownictwo resortu wynika, że w latach 2017-23 z Funduszu Sprawiedliwości, dotacje na działania określane jako "zapobieganie przyczynom przestępczości" dostały 124 podmioty. Łącznie wypłacono im ponad 230 mln zł.

"Prezes NIK p. M. Banaś pozytywnie odpowiedział na moje zaproszenie i potwierdził obecność w środę na spotkaniu Zespołu KO ds. Rozliczenia PiS inspektorów NIK, którzy zajmowali się Funduszem Sprawiedliwości. Będzie ciekawie" - przekazał Roman Giertych we wpisie na Twitterze/X, do którego załączył zaproszenie wystosowane do prezesa NIK.

Giertych i inni posłowie KO wzięli też pod lupę działalność Kamińskiego i Wąsika

Pierwsza ważna decyzja zespołu została podjęta już 21 stycznia. - W związku z ujawnieniem przez byłego agenta CBA informacji o sprzeniewierzaniu publicznych pieniędzy przez kierownictwo tej służby w przyszłym tygodniu Zespół ds. rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury - poinformował wtedy Giertych, reagując na wywiad, którego słynny "agent Tomek" udzielił "Superwizjerowi". Były funkcjonariusz i poseł PiS opowiadał o nadużyciach w CBA.

We wtorek zespół złożył zawiadomienie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłych posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, czyli ówczesnych szefów CBA. - Jest to przestępstwo z art. 231 par. 2 Kodeksu karnego o nadużyciu uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w sprawie uzyskania korzyści majątkowych lub osobistych - przekazano podczas konferencji prasowej.

