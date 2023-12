Bartosz Arłukowicz przechytrzył wszystkich. Polityk wystąpił w programie „Agent”

Bartosz Arłukowicz – polityk Platformy Obywatelskiej – ma są sobą długi staż publiczny. Lekarz zasiadał w ławach poselskich podczas VI, VII i VIII kadencji Sejmu. W latach 2011-2015 pełnił funkcję ministra zdrowia.

Później pracował w Parlamencie Europejskim IX kadencji. Stracił jednak mandat europosła ze względu na zakończony sukcesem start w polskich wyborach parlamentarnych 2023 – jako „jedynka” na listach PO w okręgu koszalińskim uzyskał ponad 67 tysięcy głosów. Już jako poseł Sejmu X kadencji objął funkcję przewodniczącego Komisji Zdrowia.

Niewiele osób wie jednak, że Arłukowicz pojawił się na ekranach polskich telewizorów znacznie wcześniej. W 2001 roku wziął udział w programie „Agent”.

Bartosz Arłukowicz w programie „Agent”. Jak sobie poradził?

Bartosz Arłukowicz wystartował w „Agencie” jako nieznany szerszej publiczności 30-latek. Nic w tym zresztą dziwnego – pierwotnym zamysłem programu opartego na belgijskim formacie „De Mol” (rozbudowanym komercyjnie przez szwedzkich producentów) była rywalizacja tzw. zwykłych ludzi. Zadaniem uczestników było odkrycie, kto jest sabotującym ich działania Agentem, starającym się, by kwota zarabianych poprzez wykonywanie różnych zadań pieniędzy była jak najniższa.

Młody lekarz Bartosz Arłukowicz miał wykazywać się w programie niezwykłym zmysłem obserwacji, który przyczynił się do ostatecznego triumfu. Polityk nie tylko umiejętnie przechytrzył innych uczestników i został zwycięzcą całego show, ale i odkrył, że agentem jest uczestnik o imieniu Mirosław.

Bartosz Arłukowicz w „Agencie”. Program jest podobny do działań w Sejmie?

Portal Onet przywołuje za newonce.radio jedną z wypowiedzi pierwszego prowadzącego „Agenta” – Marcina Mellera. Dziennikarz stwierdził: - On się kapnął już na lotnisku, że Mirek jest agentem. [...] Obserwując ludzi, zorientował się, że Mirek to jest agent. Jak były ustawienia, kto z kim śpi w pokoju, to on zawsze ustawiał się z Mirkiem, żeby od niego wyciągać jak najwięcej informacji [...], a z drugiej strony mógł mu sugerować, np. w co się ubrać.

Sam Bartosz Arłukowicz nie wzbrania się przed powrotami do czasów „Agenta” w wywiadach. W 2023 roku portal Na Temat zapytał go, czy zachowanie posłów związane z różnicą zdań w Sejmie nie będzie przypominać mu o uczestnictwie w programie. Polityk odparł wówczas: - W "Agencie" wszyscy byli sympatyczni, zaś mam problem, gdy patrzę na polityków PiS-u, ale może coś się zmieni, może będzie lepiej.

