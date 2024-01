"Ze zbrodniarzami się nie witam". Wiceszef MSZ zdradził kulisy spotkania z dyplomatą z Rosji

Władysław Teofil Bartoszewski był we wtorek wieczorem gościem w Polsat News. Wiceszefa MSZ pytano, czy podziela zdanie tych, którzy mówią, że "Ukraina prędzej czy później przegra wojnę z Rosją", oraz czy polska dyplomacja jest gotowa na taki "czarny scenariusz".

- Nie podzielam tego zdania. To takie czarnowidztwo [...]. Troszkę umiaru. Ukraina może tę wojnę wygrać przy większej pomocy Zachodu. W dalszym ciągu Ukraina nie ma odpowiednich rodzajów broni" - powiedział. Podkreślał, że Ukraińcy potrzebują lepszej broni i "pocisków rakietowych, które są w stanie uderzyć w cele nie tylko na Krymie, bo to jest konieczne, ale również na terytorium Rosji".

Przypomnijmy, że nocy z poniedziałku na wtorek i we wtorek rano miała miejsce kolejna seria ataków powietrznych Rosji na Ukrainę. Na całym terytorium Ukrainy we wtorek rano obowiązuje alarm przeciwlotniczy; Rosjanie zaatakowali m.in. Kijów i Charków. Nad ranem ukraińskie lotnictwo ostrzegło, że w stronę Ukrainy zmierza 16 rosyjskich bombowców strategicznych Tu-95M uzbrojonych w rakiety.

Poprzedni zmasowany atak lotniczy Rosji na Ukrainę miał miejsce w piątek rano. Polskie wojsko wykryło wtedy obiekt, który naruszył polską przestrzeń powietrzną przy granicy z Ukrainą. Jak informował potem polski Sztab Generalny, była to najprawdopodobniej jedna z rosyjskich rakiet wycelowanych w Ukrainę, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną, a chwilę później ją opuściła.

W piątek wieczorem MSZ przekazało, że Władysław Teofil Bartoszewski wezwał chargé d’affaires Federacji Rosyjskiej Andrieja Ordasza i wręczył mu notę, w której resort domaga się wyjaśnienia incydentu z naruszeniem przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez pocisk samosterujący i natychmiastowego zaprzestania tego typu działań.

To pewien wyraz symbolicznego sprzeciwu, ale jednocześnie ja powiedziałem bardzo jasno, że jeżeli oni będą to eskalować, to na tym stracą. Dlatego, że ta rakieta była rosyjska, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. My i nasi sojusznicy śledziliśmy tę rakietę od samego początku jej wystrzelenia

- Władysław Teofil Bartoszewski