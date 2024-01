Beata Szydło dostała ostrą odpowiedź od Sikorskiego. "Zagadka dla pani premier"

Beata Szydło przekonywała na Twitterze, że to poprzedni rząd Donalda Tuska skłócił Polskę z sojusznikami, a PiS zbudowało mocną pozycję naszego kraju w NATO. “Jedną z większych bredni regularnie wygłaszanych przez Tuska i jego ludzi jest ta o rzekomych «kłótniach z sojusznikami». Tymczasem to Tusk po objęciu władzy w 2007 roku doprowadził do kryzysu w stosunkach z USA, co skończyło się zerwaniem projektu amerykańskiej tarczy antyrakietowej” - napisała na Twitterze europosłanka Prawa i Sprawiedliwości.

Szydło uważa, że to rząd PiS odbudował relacje z USA i zbudował mocną pozycję Polski w NATO. “Efekty widzieliśmy w latach 2021-22, gdy najpierw wiele krajów pośpieszyło ze wsparciem dla Polski podczas hybrydowego ataku z Białorusi, a następnie, gdy zaczęła się inwazja Rosji przeciwko Ukrainie. Takie wydarzenia ukazują siłę sojuszy i ich praktyczne znaczenie” - dodała.

Sikorski zarzucił Szydło na Twitterze "powielanie pisowskich kłamstw"

Do słów byłej premier krytycznie odniósł się szef MSZ Radosław Sikorski. “Pani Beata Szydło znowu raczy powielać pisowskie kłamstwa” - zaczął minister spraw zagranicznych. Jako przykład wskazał projekt amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Polsce.

“Projekt tarczy nie został «zerwany» - skończoną bazę w Redzikowie właśnie przejęła U.S. Navy - a zmiana koncepcji technicznej była decyzją amerykańską, nie polską. Po byłej premier spodziewałbym się elementarnej wiedzy” - wytknął jej Sikorski.

Szydło odpowiedziała: “Sikorski, tak samo jak Tusk, próbuje gumkować historię rządów Platformy sprzed 2015 roku. Oni myślą, że Polacy nie pamiętają, co kilkanaście lat temu wyprawiała Platforma. Awantury Tuska z Amerykanami w 2008 roku odbijały się szerokim echem. Do budowy tarczy w Polsce Amerykanie przystąpili dopiero w 2016 roku”.

Sikorski nie pozostał dłużny i przypomniał europosłance PiS wypowiedź Lecha Kaczyńskiego z sierpnia 2008 roku. Ówczesny prezydent stwierdził, że podpisanie umowy było zasługą także ministra Sikorskiego, który doprowadził do końca negocjacje rozpoczęte przez rząd PiS. "Zagadka dla pani premier Beaty Szydło. Jeśli projekt tarczy antyrakietowej został «zerwany» przez rząd PO-PSL, to za co dziękował mi prezydent Lech Kaczyński?" - zapytał.

Amerykańska baza w Redzikowie

Polska i USA w sierpniu 2008 roku zawarły umowę ws. budowy elementów tarczy antyrakietowej w naszym kraju. Po zmianie władzy za oceanem, nowy prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama we wrześniu 2009 roku postanowił wycofać się z tego projektu, jednak kilka miesięcy później podpisano protokół tylko zmieniający umowę. Inicjatywę od początku próbował storpedować Władimir Putin, który uważał, że amerykańska tarcza jest wymierzona w Rosję.

Budowa bazy rozpoczęła się w Redzikowie w 2016 roku. Gotowość operacyjną uzyskała pod koniec 2023 roku. Baza w Redzikowie wyposażona jest w system Aegis Ashore – lądowy odpowiednik montowanego na okrętach systemu antyrakietowego Aegis, służącego do obrony przed pociskami balistycznymi. Wyposażone w ten system baza w Redzikowie, obok bliźniaczej bazy w rumuńskim Deveselu, która działa od 2016 roku, ma służyć do obrony Europy przez pociskami średniego (1000-3000 km) i pośredniego (3000-5500 km). Na systemie Aegis oparty jest system EPAA.

Źródło: Radio ZET/Twitter/PAP