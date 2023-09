Beata Szydło krytykuje Zełenskiego. "Niegodne tak poważnego polityka"

Była premier, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło w krytycznych słowach odniosła się do słów prezydenta Ukraina Wołodymyra Zełenskiego. - To, co mówi dziś prezydent Zełenski to insynuacje, niegodne tak poważnego polityka - oceniła, odnosząc się do fragmentu jego wypowiedzi na sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

Beata Szydło krytykuje Zełenskiego

"Prezydent Ukrainy na forum ONZ skarży się… no właśnie, właściwie na co? Korytarz tranzytu ukraińskiego zboża istniał i istnieje. Niestety, to ukraińscy oligarchowie nadużyli zaufania i zalali rynki krajów UE swoim zbożem, zamiast przewozić je dalej. To, co mówi dziś Wołodymyr Zełenski to insynuacje, niegodne tak poważnego polityka" - napisała we wtorek na platformie X (dawniej Twitter) b. premier, europosłanka PiS Beata Szydło.

Szydło odpowiedziała w ten sposób na wpis Zełenskiego, w którym powtórzył swoje słowa wypowiedziane podczas wystąpienia w debacie generalnej na 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

- Uruchomiliśmy tymczasowy morski korytarz eksportowy z naszych portów. Ciężko pracujemy nad zachowaniem szlaków lądowych dla eksportu zboża. I niepokojące jest to, jak niektórzy w Europie, niektórzy nasi przyjaciele w Europie, odgrywają w teatrze politycznym solidarność, robiąc thriller ze zbożem. Może się wydawać, że odgrywają własną rolę, ale w rzeczywistości pomagają przygotowywać scenę dla moskiewskiego aktora - powiedział we wtorek w Nowym Jorku Zełenski.